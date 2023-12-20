https://ria.ru/20231220/mordoviya-1916895653.html
В Мордовии три человека погибли от отравления угарным газом
В Мордовии три человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 20.12.2023
В Мордовии три человека погибли от отравления угарным газом
В Мордовии три члена семьи погибли от отравления угарным газом, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:33
2023-12-20T11:33
2023-12-20T11:50
происшествия
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек — РИА Новости. В Мордовии три члена семьи погибли от отравления угарным газом, сообщило региональное управление СК. "Девятнадцатого декабря в одной из квартир двухквартирного дома в поселке Красномайский Кочкуровского района обнаружена погибшей семья из трех человек: 82-летняя пенсионерка и двое ее детей в возрасте 46 лет и 51 года", — говорится в сообщении.О произошедшем в полицию сообщил сын пенсионерки, живущий отдельно.Специалисты при осмотре не нашли никаких повреждений на телах погибших.Начата процессуальная проверка, точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20231220/obrushenie-1916884727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика мордовия
Происшествия, Республика Мордовия
В Мордовии три человека погибли от отравления угарным газом
В Мордовии семья из трех человек погибла от отравления угарным газом