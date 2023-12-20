https://ria.ru/20231220/mordoviya-1916895653.html

В Мордовии три человека погибли от отравления угарным газом

В Мордовии три человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 20.12.2023

В Мордовии три человека погибли от отравления угарным газом

В Мордовии три члена семьи погибли от отравления угарным газом, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T11:33

2023-12-20T11:33

2023-12-20T11:50

происшествия

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек — РИА Новости. В Мордовии три члена семьи погибли от отравления угарным газом, сообщило региональное управление СК. "Девятнадцатого декабря в одной из квартир двухквартирного дома в поселке Красномайский Кочкуровского района обнаружена погибшей семья из трех человек: 82-летняя пенсионерка и двое ее детей в возрасте 46 лет и 51 года", — говорится в сообщении.О произошедшем в полицию сообщил сын пенсионерки, живущий отдельно.Специалисты при осмотре не нашли никаких повреждений на телах погибших.Начата процессуальная проверка, точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20231220/obrushenie-1916884727.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика мордовия