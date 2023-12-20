Рейтинг@Mail.ru
В Мордовии три человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 20.12.2023 (обновлено: 11:50 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/mordoviya-1916895653.html
В Мордовии три человека погибли от отравления угарным газом
В Мордовии три человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 20.12.2023
В Мордовии три человека погибли от отравления угарным газом
В Мордовии три члена семьи погибли от отравления угарным газом, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:33
2023-12-20T11:50
происшествия
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916898218_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_0c2d393c72c375f988de617b8573abd4.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек — РИА Новости. В Мордовии три члена семьи погибли от отравления угарным газом, сообщило региональное управление СК. "Девятнадцатого декабря в одной из квартир двухквартирного дома в поселке Красномайский Кочкуровского района обнаружена погибшей семья из трех человек: 82-летняя пенсионерка и двое ее детей в возрасте 46 лет и 51 года", — говорится в сообщении.О произошедшем в полицию сообщил сын пенсионерки, живущий отдельно.Специалисты при осмотре не нашли никаких повреждений на телах погибших.Начата процессуальная проверка, точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20231220/obrushenie-1916884727.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916898218_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_90abe8dc4f95b85da9614bf71f36e2f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика мордовия
Происшествия, Республика Мордовия
В Мордовии три человека погибли от отравления угарным газом

В Мордовии семья из трех человек погибла от отравления угарным газом

© Фото : СУ СК России по Республике Мордовия/TelegramМесто гибели семьи в Мордовии. 20 декабря 2023
Место гибели семьи в Мордовии. 20 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : СУ СК России по Республике Мордовия/Telegram
Место гибели семьи в Мордовии. 20 декабря 2023
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек — РИА Новости. В Мордовии три члена семьи погибли от отравления угарным газом, сообщило региональное управление СК.
«
"Девятнадцатого декабря в одной из квартир двухквартирного дома в поселке Красномайский Кочкуровского района обнаружена погибшей семья из трех человек: 82-летняя пенсионерка и двое ее детей в возрасте 46 лет и 51 года", — говорится в сообщении.
О произошедшем в полицию сообщил сын пенсионерки, живущий отдельно.
Специалисты при осмотре не нашли никаких повреждений на телах погибших.
Начата процессуальная проверка, точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Последствия обрушения нежилого здания в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Очевидец рассказал об обрушении дома в Петербурге
10:46
 
ПроисшествияРеспублика Мордовия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала