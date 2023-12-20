https://ria.ru/20231220/mediki-1916879787.html

Почти 60 ивановских медиков поучаствовали в федпрограммах в 2023 году

Почти 60 ивановских медиков поучаствовали в федпрограммах в 2023 году - РИА Новости, 20.12.2023

Почти 60 ивановских медиков поучаствовали в федпрограммах в 2023 году

В Ивановской области в 2023 году 28 врачей стали участниками федеральной программы "Земский доктор", 30 специалистов со средним медицинским образованием... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T10:23

2023-12-20T10:23

2023-12-20T10:23

ивановская область

ивановская область

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Ивановской области в 2023 году 28 врачей стали участниками федеральной программы "Земский доктор", 30 специалистов со средним медицинским образованием воспользовались программой "Земский фельдшер", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "Все они трудоустроились в учреждения здравоохранения малых городов и сельской местности Ивановской области", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в регионе также действует комплекс мер социальной поддержки для молодых медиков. В их числе – единовременная выплата на первоначальный взнос по ипотеке в размере 600 тысяч рублей, "подъемные" 300 тысяч рублей при трудоустройстве в областные учреждения здравоохранения, выплата 100 тысяч рублей фельдшерам скорой помощи. Как подчеркнул ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, привлечение кадров в региональную систему здравоохранения – одна из приоритетных задач. За пять лет число студентов Ивановской государственной медицинской академии, которые остаются работать в регионе после выпуска, увеличилось в четыре раза. В этом году в региональное здравоохранение пришли работать 277 медиков, в том числе 153 молодых врача и 124 выпускника медицинских колледжей.

https://ria.ru/20231219/perevozki-1916717628.html

https://ria.ru/20231218/proekt-1916562411.html

ивановская область

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ивановская область