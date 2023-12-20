https://ria.ru/20231220/lavrov-1917057657.html

Россия и Марокко планируют наращивать сотрудничество в ТЭК, заявил Лавров

Россия и Марокко планируют наращивать сотрудничество в ТЭК, заявил Лавров - РИА Новости, 20.12.2023

Россия и Марокко планируют наращивать сотрудничество в ТЭК, заявил Лавров

Россия и Марокко планируют нарастить сотрудничество в топливно-энергетической сфере, а также в сфере освоения мирного атома, кроме того, стороны намерены... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T18:27

2023-12-20T18:27

2023-12-20T18:47

россия

марокко

сергей лавров

марракеш

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МАРРАКЕШ, 20 дек - РИА Новости. Россия и Марокко планируют нарастить сотрудничество в топливно-энергетической сфере, а также в сфере освоения мирного атома, кроме того, стороны намерены усилить гуманитарное сотрудничество, для развития связей в начале 2024 года состоится заседание совместной межправительственной комиссии, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с коллегой из Марокко Насером Буритой. Глава МИД РФ отметил, что в ходе переговоров стороны обсудили, как выполняются Декларации о стратегическом партнерстве России и Марокко от 2002 года и заявление об углубленном стратегическом партнерстве 2016 года. "Мы подчеркнули, что эти документы сохраняют свою актуальность. Говорили о том, как детализировать наши действия по более эффективному и более полному их выполнению, прежде всего с точки зрения укрепления торгово-экономических, инвестиционных связей в таких сферах, как топливно-энергетический комплекс, цифровые технологии, энергетика, мирное освоение атомной энергии, многие другие вопросы, включая сельское хозяйство и морское рыболовство", - рассказал Лавров журналистам. Министр добавил, что в ходе переговоров затрагивались темы взаимодействия в гуманитарной области, в частности, в сферах культуры и образования. "Для того, чтобы имеющиеся возможности в этой сфере перевести на язык практических действий, мы договорились в начале следующего года организовать очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - отметил Лавров. Лавров прибыл в Марракеш для участия в заседании Российско-арабского форума сотрудничества.

https://ria.ru/20231220/neft-1916872433.html

https://ria.ru/20231129/drony-1912590710.html

россия

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россия, марокко, сергей лавров, марракеш