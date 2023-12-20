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Россия и Марокко планируют наращивать сотрудничество в ТЭК, заявил Лавров - РИА Новости, 20.12.2023
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18:27 20.12.2023 (обновлено: 18:47 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/lavrov-1917057657.html
Россия и Марокко планируют наращивать сотрудничество в ТЭК, заявил Лавров
Россия и Марокко планируют наращивать сотрудничество в ТЭК, заявил Лавров - РИА Новости, 20.12.2023
Россия и Марокко планируют наращивать сотрудничество в ТЭК, заявил Лавров
Россия и Марокко планируют нарастить сотрудничество в топливно-энергетической сфере, а также в сфере освоения мирного атома, кроме того, стороны намерены... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T18:27
2023-12-20T18:47
россия
марокко
сергей лавров
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МАРРАКЕШ, 20 дек - РИА Новости. Россия и Марокко планируют нарастить сотрудничество в топливно-энергетической сфере, а также в сфере освоения мирного атома, кроме того, стороны намерены усилить гуманитарное сотрудничество, для развития связей в начале 2024 года состоится заседание совместной межправительственной комиссии, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с коллегой из Марокко Насером Буритой. Глава МИД РФ отметил, что в ходе переговоров стороны обсудили, как выполняются Декларации о стратегическом партнерстве России и Марокко от 2002 года и заявление об углубленном стратегическом партнерстве 2016 года. "Мы подчеркнули, что эти документы сохраняют свою актуальность. Говорили о том, как детализировать наши действия по более эффективному и более полному их выполнению, прежде всего с точки зрения укрепления торгово-экономических, инвестиционных связей в таких сферах, как топливно-энергетический комплекс, цифровые технологии, энергетика, мирное освоение атомной энергии, многие другие вопросы, включая сельское хозяйство и морское рыболовство", - рассказал Лавров журналистам. Министр добавил, что в ходе переговоров затрагивались темы взаимодействия в гуманитарной области, в частности, в сферах культуры и образования. "Для того, чтобы имеющиеся возможности в этой сфере перевести на язык практических действий, мы договорились в начале следующего года организовать очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - отметил Лавров. Лавров прибыл в Марракеш для участия в заседании Российско-арабского форума сотрудничества.
https://ria.ru/20231220/neft-1916872433.html
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россия, марокко, сергей лавров, марракеш
Россия, Марокко, Сергей Лавров, Марракеш
Россия и Марокко планируют наращивать сотрудничество в ТЭК, заявил Лавров

Лавров: РФ и Марокко намерены усилить гуманитарное сотрудничество

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам пленарного заседания Российско-арабского форума сотрудничества. 20 декабря 2023
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам пленарного заседания Российско-арабского форума сотрудничества. 20 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам пленарного заседания Российско-арабского форума сотрудничества. 20 декабря 2023
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МАРРАКЕШ, 20 дек - РИА Новости. Россия и Марокко планируют нарастить сотрудничество в топливно-энергетической сфере, а также в сфере освоения мирного атома, кроме того, стороны намерены усилить гуманитарное сотрудничество, для развития связей в начале 2024 года состоится заседание совместной межправительственной комиссии, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с коллегой из Марокко Насером Буритой.
Глава МИД РФ отметил, что в ходе переговоров стороны обсудили, как выполняются Декларации о стратегическом партнерстве России и Марокко от 2002 года и заявление об углубленном стратегическом партнерстве 2016 года.
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"Мы подчеркнули, что эти документы сохраняют свою актуальность. Говорили о том, как детализировать наши действия по более эффективному и более полному их выполнению, прежде всего с точки зрения укрепления торгово-экономических, инвестиционных связей в таких сферах, как топливно-энергетический комплекс, цифровые технологии, энергетика, мирное освоение атомной энергии, многие другие вопросы, включая сельское хозяйство и морское рыболовство", - рассказал Лавров журналистам.
Министр добавил, что в ходе переговоров затрагивались темы взаимодействия в гуманитарной области, в частности, в сферах культуры и образования.
"Для того, чтобы имеющиеся возможности в этой сфере перевести на язык практических действий, мы договорились в начале следующего года организовать очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - отметил Лавров.
Лавров прибыл в Марракеш для участия в заседании Российско-арабского форума сотрудничества.
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РоссияМароккоСергей ЛавровМарракеш
 
 
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