https://ria.ru/20231220/lavrov-1917057657.html
Россия и Марокко планируют наращивать сотрудничество в ТЭК, заявил Лавров
Россия и Марокко планируют наращивать сотрудничество в ТЭК, заявил Лавров - РИА Новости, 20.12.2023
Россия и Марокко планируют наращивать сотрудничество в ТЭК, заявил Лавров
Россия и Марокко планируют нарастить сотрудничество в топливно-энергетической сфере, а также в сфере освоения мирного атома, кроме того, стороны намерены... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T18:27
2023-12-20T18:27
2023-12-20T18:47
россия
марокко
сергей лавров
марракеш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917064292_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_059ee608335f8bef24e83caef398292b.jpg
МАРРАКЕШ, 20 дек - РИА Новости. Россия и Марокко планируют нарастить сотрудничество в топливно-энергетической сфере, а также в сфере освоения мирного атома, кроме того, стороны намерены усилить гуманитарное сотрудничество, для развития связей в начале 2024 года состоится заседание совместной межправительственной комиссии, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с коллегой из Марокко Насером Буритой. Глава МИД РФ отметил, что в ходе переговоров стороны обсудили, как выполняются Декларации о стратегическом партнерстве России и Марокко от 2002 года и заявление об углубленном стратегическом партнерстве 2016 года. "Мы подчеркнули, что эти документы сохраняют свою актуальность. Говорили о том, как детализировать наши действия по более эффективному и более полному их выполнению, прежде всего с точки зрения укрепления торгово-экономических, инвестиционных связей в таких сферах, как топливно-энергетический комплекс, цифровые технологии, энергетика, мирное освоение атомной энергии, многие другие вопросы, включая сельское хозяйство и морское рыболовство", - рассказал Лавров журналистам. Министр добавил, что в ходе переговоров затрагивались темы взаимодействия в гуманитарной области, в частности, в сферах культуры и образования. "Для того, чтобы имеющиеся возможности в этой сфере перевести на язык практических действий, мы договорились в начале следующего года организовать очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - отметил Лавров. Лавров прибыл в Марракеш для участия в заседании Российско-арабского форума сотрудничества.
https://ria.ru/20231220/neft-1916872433.html
https://ria.ru/20231129/drony-1912590710.html
россия
марокко
марракеш
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917064292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4278777b731348fd4e8425f2994319cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, марокко, сергей лавров, марракеш
Россия, Марокко, Сергей Лавров, Марракеш
Россия и Марокко планируют наращивать сотрудничество в ТЭК, заявил Лавров
Лавров: РФ и Марокко намерены усилить гуманитарное сотрудничество
МАРРАКЕШ, 20 дек - РИА Новости. Россия и Марокко планируют нарастить сотрудничество в топливно-энергетической сфере, а также в сфере освоения мирного атома, кроме того, стороны намерены усилить гуманитарное сотрудничество, для развития связей в начале 2024 года состоится заседание совместной межправительственной комиссии, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с коллегой из Марокко Насером Буритой.
Глава МИД РФ отметил, что в ходе переговоров стороны обсудили, как выполняются Декларации о стратегическом партнерстве России и Марокко от 2002 года и заявление об углубленном стратегическом партнерстве 2016 года.
В "Транснефти" рассказали о росте экспорта в Индию и Китай
"Мы подчеркнули, что эти документы сохраняют свою актуальность. Говорили о том, как детализировать наши действия по более эффективному и более полному их выполнению, прежде всего с точки зрения укрепления торгово-экономических, инвестиционных связей в таких сферах, как топливно-энергетический комплекс, цифровые технологии, энергетика, мирное освоение атомной энергии, многие другие вопросы, включая сельское хозяйство и морское рыболовство", - рассказал Лавров журналистам.
Министр добавил, что в ходе переговоров затрагивались темы взаимодействия в гуманитарной области, в частности, в сферах культуры и образования.
"Для того, чтобы имеющиеся возможности в этой сфере перевести на язык практических действий, мы договорились в начале следующего года организовать очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - отметил Лавров.
Лавров прибыл в Марракеш
для участия в заседании Российско-арабского форума сотрудничества.
Комитет ГД одобрил право частной охраны на объектах ТЭКа уничтожать дроны