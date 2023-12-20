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В МИД ответили на намерение Латвии выслать из страны около тысячи россиян - РИА Новости, 20.12.2023
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15:23 20.12.2023 (обновлено: 15:38 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/latviya-1916987021.html
В МИД ответили на намерение Латвии выслать из страны около тысячи россиян
В МИД ответили на намерение Латвии выслать из страны около тысячи россиян - РИА Новости, 20.12.2023
В МИД ответили на намерение Латвии выслать из страны около тысячи россиян
Москва на случай депортации россиян из Латвии подготовит места для их размещения и проработает вопросы трудоустройства, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:23
2023-12-20T15:38
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москва на случай депортации россиян из Латвии подготовит места для их размещения и проработает вопросы трудоустройства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе сказала, что Рига планирует выслать из страны около тысячи граждан России, которые до 30 ноября не подали документы на ВНЖ или не сдали экзамен по латышскому. Розе сообщала, что в срок, до которого граждане России могли подать документы на латвийский ВНЖ, около 15,5 тысячи подали заявления на постоянный ВНЖ, а 3 тысячи - на временный. Отмечалось, что на выезд российским гражданам дадут 30 дней, при наличии особых обстоятельств срок может быть продлен до года."В связи с возможными высылками российских граждан из Латвии нашим ведомствам и регионам дано поручение подготовиться к решению вопросов по их размещению, трудоустройству, пенсионному обеспечению и так далее. Я хочу, чтобы они об этом знали... Своих мы не бросаем", - сказала Захарова на брифинге, назвав планы Латвии "абсолютно дискриминационными".Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет. Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому у граждан РФ сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года.
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латвия, россия, в мире
Латвия, Россия, В мире
В МИД ответили на намерение Латвии выслать из страны около тысячи россиян

МИД подготовит места для размещения россиян, которых могут выслать из Латвии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москва на случай депортации россиян из Латвии подготовит места для их размещения и проработает вопросы трудоустройства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе сказала, что Рига планирует выслать из страны около тысячи граждан России, которые до 30 ноября не подали документы на ВНЖ или не сдали экзамен по латышскому. Розе сообщала, что в срок, до которого граждане России могли подать документы на латвийский ВНЖ, около 15,5 тысячи подали заявления на постоянный ВНЖ, а 3 тысячи - на временный. Отмечалось, что на выезд российским гражданам дадут 30 дней, при наличии особых обстоятельств срок может быть продлен до года.
"В связи с возможными высылками российских граждан из Латвии нашим ведомствам и регионам дано поручение подготовиться к решению вопросов по их размещению, трудоустройству, пенсионному обеспечению и так далее. Я хочу, чтобы они об этом знали... Своих мы не бросаем", - сказала Захарова на брифинге, назвав планы Латвии "абсолютно дискриминационными".
Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет. Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому у граждан РФ сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года.
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