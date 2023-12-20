https://ria.ru/20231220/kharkov-1916844020.html
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.12.2023
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
Украинские СМИ сообщают о серии взрывов в Харькове, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T02:14
2023-12-20T02:14
2023-12-20T02:14
специальная военная операция на украине
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харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о серии взрывов в Харькове, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. "В Харькове прогремела серия взрывов", - сообщается в Telegram-канале украинского телеканала "Суспiльне" ("Общественное"), который ссылается на своих корреспондентов. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231219/vzryvy-1916833790.html
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Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в Харькове прогремел ряд взрывов