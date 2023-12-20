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В Петербурге возбудили уголовное дело после избиения участника СВО - РИА Новости, 20.12.2023
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01:56 20.12.2023 (обновлено: 02:33 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/izbienie-1916842544.html
В Петербурге возбудили уголовное дело после избиения участника СВО
В Петербурге возбудили уголовное дело после избиения участника СВО - РИА Новости, 20.12.2023
В Петербурге возбудили уголовное дело после избиения участника СВО
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после нападения в Санкт-Петербурге на участника СВО, говорится в сообщении городского главка СК. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T01:56
2023-12-20T02:33
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после нападения в Санкт-Петербурге на участника СВО, говорится в сообщении городского главка СК.По данным ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в понедельник в Василеостровском районе Петербурга. Сорокалетний участник СВО шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Он сделал замечание находившимся рядом двум мужчинам за неправильную парковку. В результате возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Нападавшие были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов, возбуждено дело по статье "хулиганство".Как сообщает ведомство, руководством ГСУСК России по Санкт-Петербургу представлен доклад по уголовному делу по статье "покушение на убийство", возбужденному по факту нападения на участника СВО. В преступлении подозреваются двое мужчин, среди которых уроженец Абхазии. По версии следствия, подозреваемые 18 декабря "умышленно, с целью убийства, нанесли несколько ударов руками и ногами потерпевшему, причинив ему множество травм". Потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь.Василеостровский районный суд Петербурга во вторник вечером заключил одного из подозреваемых под стражу до 17 февраля 2024 года.
https://ria.ru/20231219/rudakov-1916699564.html
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4.7
96
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге возбудили уголовное дело после избиения участника СВО

В Петербурге возбудили дело о покушении на убийство после избиения участника СВО

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после нападения в Санкт-Петербурге на участника СВО, говорится в сообщении городского главка СК.
По данным ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в понедельник в Василеостровском районе Петербурга. Сорокалетний участник СВО шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Он сделал замечание находившимся рядом двум мужчинам за неправильную парковку. В результате возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Нападавшие были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов, возбуждено дело по статье "хулиганство".
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Как сообщает ведомство, руководством ГСУСК России по Санкт-Петербургу представлен доклад по уголовному делу по статье "покушение на убийство", возбужденному по факту нападения на участника СВО. В преступлении подозреваются двое мужчин, среди которых уроженец Абхазии.
По версии следствия, подозреваемые 18 декабря "умышленно, с целью убийства, нанесли несколько ударов руками и ногами потерпевшему, причинив ему множество травм". Потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь.
Василеостровский районный суд Петербурга во вторник вечером заключил одного из подозреваемых под стражу до 17 февраля 2024 года.
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