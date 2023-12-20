https://ria.ru/20231220/izbienie-1916842544.html

В Петербурге возбудили уголовное дело после избиения участника СВО

В Петербурге возбудили уголовное дело после избиения участника СВО - РИА Новости, 20.12.2023

В Петербурге возбудили уголовное дело после избиения участника СВО

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после нападения в Санкт-Петербурге на участника СВО, говорится в сообщении городского главка СК. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T01:56

2023-12-20T01:56

2023-12-20T02:33

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после нападения в Санкт-Петербурге на участника СВО, говорится в сообщении городского главка СК.По данным ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в понедельник в Василеостровском районе Петербурга. Сорокалетний участник СВО шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Он сделал замечание находившимся рядом двум мужчинам за неправильную парковку. В результате возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Нападавшие были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов, возбуждено дело по статье "хулиганство".Как сообщает ведомство, руководством ГСУСК России по Санкт-Петербургу представлен доклад по уголовному делу по статье "покушение на убийство", возбужденному по факту нападения на участника СВО. В преступлении подозреваются двое мужчин, среди которых уроженец Абхазии. По версии следствия, подозреваемые 18 декабря "умышленно, с целью убийства, нанесли несколько ударов руками и ногами потерпевшему, причинив ему множество травм". Потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь.Василеостровский районный суд Петербурга во вторник вечером заключил одного из подозреваемых под стражу до 17 февраля 2024 года.

https://ria.ru/20231219/rudakov-1916699564.html

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происшествия, санкт-петербург, россия