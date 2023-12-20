https://ria.ru/20231220/gosduma-1917016088.html
ГД сделала серьезный шаг в развитии политической культуры, заявил Володин
ГД сделала серьезный шаг в развитии политической культуры, заявил Володин - РИА Новости, 20.12.2023
ГД сделала серьезный шаг в развитии политической культуры, заявил Володин
Госдума сделала серьезный шаг в развитии политической культуры и принимает решения в консенсусе и диалоге, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:53
2023-12-20T16:53
2023-12-20T16:53
россия
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Госдума сделала серьезный шаг в развитии политической культуры и принимает решения в консенсусе и диалоге, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. В четверг проходит заседание Совета законодателей, посвященное 30-летию Конституции и Федерального Собрания. "По прошествии времени мы сегодня можем говорить о том, насколько это предложение (предложение президента РФ Владимира Путина о создании политических партий - ред.) сыграло свою решающую роль, и Государственная Дума стала при принятии решений, вырабатывая приложения, законодательные инициативы, принимая законы, слушать своих коллег по другим фракциям. И это, конечно, серьёзный шаг был по развитию политической культуры. Ушли в прошлое конфликты, стали превалировать содержательные разговоры", - сказал он. Спикер Госдумы добавил, что парламент стал более вдумчиво обсуждать законы, и это повысило их качество.
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россия, вячеслав володин, политика, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Политика, Госдума РФ
ГД сделала серьезный шаг в развитии политической культуры, заявил Володин
Володин: Госдума сделала серьезный шаг в развитии политической культуры
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Госдума сделала серьезный шаг в развитии политической культуры и принимает решения в консенсусе и диалоге, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В четверг проходит заседание Совета законодателей, посвященное 30-летию Конституции и Федерального Собрания.
"По прошествии времени мы сегодня можем говорить о том, насколько это предложение (предложение президента РФ Владимира Путина о создании политических партий - ред.) сыграло свою решающую роль, и Государственная Дума стала при принятии решений, вырабатывая приложения, законодательные инициативы, принимая законы, слушать своих коллег по другим фракциям. И это, конечно, серьёзный шаг был по развитию политической культуры. Ушли в прошлое конфликты, стали превалировать содержательные разговоры", - сказал он.
Спикер Госдумы добавил, что парламент стал более вдумчиво обсуждать законы, и это повысило их качество.
Выдвижение Путина на новый срок необходимо всему миру, заявил Володин