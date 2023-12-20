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МИД Египта надеется на сохранение туристического потока из России - РИА Новости, 20.12.2023
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Туризм
 
16:25 20.12.2023 (обновлено: 17:06 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/egipet-1917005820.html
МИД Египта надеется на сохранение туристического потока из России
МИД Египта надеется на сохранение туристического потока из России - РИА Новости, 20.12.2023
МИД Египта надеется на сохранение туристического потока из России
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри высоко оценил позицию России по палестинской проблеме в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:25
2023-12-20T17:06
туризм
египет
россия
новости - туризм
самех шукри
сергей лавров
лига арабских государств
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КАИР, 20 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри высоко оценил позицию России по палестинской проблеме в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на шестой сессии Российско-Арабского форума сотрудничества, сообщил египетский МИД."Шукри коснулся различных направлений двустороннего сотрудничества, а также совместных проектов развития между двумя странами, в первую очередь проекта атомной электростанции "Эль-Дабаа" и российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала", - говорится в заявлении МИД Египта.Как отмечается, Шукри на встрече с Лавровым выразил заинтересованность египетской стороны в продолжении туристического потока из России в Египет.Российско-арабский форум сотрудничества между Российской Федерацией и Лигой арабских государств (ЛАГ) был учрежден в 2009 году. Согласно меморандуму, подписанному в Каире, основными целями и задачами форума, среди прочих, являются поддержка усилий, направленных на установление и укрепление международного мира и безопасности, а также содействие развитию экономического, торгового и финансового сотрудничества, включая осуществление совместных проектов. Первая сессия форума на министерском уровне состоялась в Москве 20 февраля 2013 года.
https://ria.ru/20231110/egipet-1908663245.html
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египет, россия, новости - туризм, самех шукри, сергей лавров, лига арабских государств
Туризм, Египет, Россия, Новости - Туризм, Самех Шукри, Сергей Лавров, Лига арабских государств
МИД Египта надеется на сохранение туристического потока из России

МИД Египта надеется, что туристический поток из России продолжится

© iStock.com / Marina113Одна из торговых улиц в Шарм-эш-Шейхе
Одна из торговых улиц в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© iStock.com / Marina113
Одна из торговых улиц в Шарм-эш-Шейхе. Архивное фото
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КАИР, 20 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри высоко оценил позицию России по палестинской проблеме в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на шестой сессии Российско-Арабского форума сотрудничества, сообщил египетский МИД.
"Шукри коснулся различных направлений двустороннего сотрудничества, а также совместных проектов развития между двумя странами, в первую очередь проекта атомной электростанции "Эль-Дабаа" и российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала", - говорится в заявлении МИД Египта.
Как отмечается, Шукри на встрече с Лавровым выразил заинтересованность египетской стороны в продолжении туристического потока из России в Египет.
Российско-арабский форум сотрудничества между Российской Федерацией и Лигой арабских государств (ЛАГ) был учрежден в 2009 году. Согласно меморандуму, подписанному в Каире, основными целями и задачами форума, среди прочих, являются поддержка усилий, направленных на установление и укрепление международного мира и безопасности, а также содействие развитию экономического, торгового и финансового сотрудничества, включая осуществление совместных проектов. Первая сессия форума на министерском уровне состоялась в Москве 20 февраля 2013 года.
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