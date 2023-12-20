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Власти Москвы предупредили о росте числа машин на дорогах перед Новым годом - РИА Новости, 20.12.2023
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15:13 20.12.2023
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Власти Москвы предупредили о росте числа машин на дорогах перед Новым годом
Власти Москвы предупредили о росте числа машин на дорогах перед Новым годом - РИА Новости, 20.12.2023
Власти Москвы предупредили о росте числа машин на дорогах перед Новым годом
Количество машин на дорогах Москвы в преддверии Нового года начнёт расти с 22 декабря, второй всплеск интенсивности транспортных средств произойдет с 26 по 27... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:13
2023-12-20T15:13
общество
авто
москва
михаил кизлык
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Количество машин на дорогах Москвы в преддверии Нового года начнёт расти с 22 декабря, второй всплеск интенсивности транспортных средств произойдет с 26 по 27 декабря, сообщил журналистам руководитель ЦОДД Михаил Кизлык. Во время брифинга на тему "Дорожная ситуация в декабре 2023 года в Москве перед Новым годом" он отметил, что в преддверии Нового года рост поездок на автомобилях ожидается 22 декабря: в течение дня по городу будет передвигаться в среднем около 2,9 миллиона машин, что на 2% больше по отношению к началу декабря. "Второй всплеск интенсивности транспортных средств произойдет с 26 по 27 декабря, на 70 - 80 тысяч увеличится количество транспортных средств на дорогах", - сказал Кизлык. По его словам, 30-31 декабря активность снизится, а 1 января число автомобилей на дорогах в Москве составит около 1,26 миллиона. "Восстановление транспортной активности ожидается во второй половине января", - сообщил Кизлык.
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общество, авто, москва, михаил кизлык, центр организации дорожного движения (цодд)
Общество, Авто, Москва, Михаил Кизлык, Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
Власти Москвы предупредили о росте числа машин на дорогах перед Новым годом

ЦОДД: интенсивность движения автомобилей в Москве увеличится с 22 по 27 декабря

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили в пробке в Москве
Автомобили в пробке в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобили в пробке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Количество машин на дорогах Москвы в преддверии Нового года начнёт расти с 22 декабря, второй всплеск интенсивности транспортных средств произойдет с 26 по 27 декабря, сообщил журналистам руководитель ЦОДД Михаил Кизлык.
Во время брифинга на тему "Дорожная ситуация в декабре 2023 года в Москве перед Новым годом" он отметил, что в преддверии Нового года рост поездок на автомобилях ожидается 22 декабря: в течение дня по городу будет передвигаться в среднем около 2,9 миллиона машин, что на 2% больше по отношению к началу декабря.
«
"Второй всплеск интенсивности транспортных средств произойдет с 26 по 27 декабря, на 70 - 80 тысяч увеличится количество транспортных средств на дорогах", - сказал Кизлык.
По его словам, 30-31 декабря активность снизится, а 1 января число автомобилей на дорогах в Москве составит около 1,26 миллиона.
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"Восстановление транспортной активности ожидается во второй половине января", - сообщил Кизлык.
 
ОбществоАвтоМоскваМихаил КизлыкЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)
 
 
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