https://ria.ru/20231220/dvizhenie-1916978816.html

Власти Москвы предупредили о росте числа машин на дорогах перед Новым годом

Власти Москвы предупредили о росте числа машин на дорогах перед Новым годом - РИА Новости, 20.12.2023

Власти Москвы предупредили о росте числа машин на дорогах перед Новым годом

Количество машин на дорогах Москвы в преддверии Нового года начнёт расти с 22 декабря, второй всплеск интенсивности транспортных средств произойдет с 26 по 27... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T15:13

2023-12-20T15:13

2023-12-20T15:13

общество

авто

москва

михаил кизлык

центр организации дорожного движения (цодд)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Количество машин на дорогах Москвы в преддверии Нового года начнёт расти с 22 декабря, второй всплеск интенсивности транспортных средств произойдет с 26 по 27 декабря, сообщил журналистам руководитель ЦОДД Михаил Кизлык. Во время брифинга на тему "Дорожная ситуация в декабре 2023 года в Москве перед Новым годом" он отметил, что в преддверии Нового года рост поездок на автомобилях ожидается 22 декабря: в течение дня по городу будет передвигаться в среднем около 2,9 миллиона машин, что на 2% больше по отношению к началу декабря. "Второй всплеск интенсивности транспортных средств произойдет с 26 по 27 декабря, на 70 - 80 тысяч увеличится количество транспортных средств на дорогах", - сказал Кизлык. По его словам, 30-31 декабря активность снизится, а 1 января число автомобилей на дорогах в Москве составит около 1,26 миллиона. "Восстановление транспортной активности ожидается во второй половине января", - сообщил Кизлык.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, москва, михаил кизлык, центр организации дорожного движения (цодд)