https://ria.ru/20231220/almazy-1916912090.html

Глава De Beers заявил, что отличить российские алмазы от других сложно

Глава De Beers заявил, что отличить российские алмазы от других сложно - РИА Новости, 20.12.2023

Глава De Beers заявил, что отличить российские алмазы от других сложно

Таможенники не смогут различить российские алмазы от других, заявил гендиректор Международной алмазодобывающой корпорации De Beers Эл Кук в интервью газете... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T12:19

2023-12-20T12:19

2023-12-20T16:53

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Таможенники не смогут различить российские алмазы от других, заявил гендиректор Международной алмазодобывающой корпорации De Beers Эл Кук в интервью газете Financial Times."При самом большом желании в мире среднестатистический таможенный сотрудник не сможет посмотреть на один алмаз, на другой алмаз и как бы сказать "это точно российский", — сказал он.В понедельник совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против Москвы. Согласно документу, в частности, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. В ноябре страны G7 анонсировали, что представят ограничения на импорт промышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, к 1 января 2024 года. Кроме того, государства "Большой семерки" сообщили, что, предположительно, с 1 марта начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Как отметили в заявлении саммита группы, страны G7, активно импортирующие необработанные алмазы, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20231209/sanktsii-1914755059.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, g7, евросоюз