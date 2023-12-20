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Источник: ЕС заморозил 28 миллиардов евро российских и белорусских активов - РИА Новости, 20.12.2023
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11:20 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/aktivy-1916891482.html
Источник: ЕС заморозил 28 миллиардов евро российских и белорусских активов
Источник: ЕС заморозил 28 миллиардов евро российских и белорусских активов - РИА Новости, 20.12.2023
Источник: ЕС заморозил 28 миллиардов евро российских и белорусских активов
Государства-члены ЕС на настоящий момент заморозили уже порядка 28 миллиардов евро частных активов российских и белорусских бизнесменов и компаний, сообщил РИА... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:20
2023-12-20T11:20
россия
дмитрий песков
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Государства-члены ЕС на настоящий момент заморозили уже порядка 28 миллиардов евро частных активов российских и белорусских бизнесменов и компаний, сообщил РИА Новости источник в Еврокомиссии. В Брюсселе не скрывают, что хотели бы их использовать на украинском направлении. "В этом контексте мы можем сообщить, что на данный момент страны-члены ЕС заморозили около 28 миллиардов евро активов, принадлежащих российским и белорусским олигархам и компаниям", - сказал собеседник агентства. В Еврокомиссии также подчеркнули, что ЕС сохраняет единство в поддержке Киева. В ЕС в настоящее время отсутствует законодательная база для конфискации частной собственности российских и белорусских граждан и компаний. Хартия ЕС об основных правах не допускает конфискацию частной собственности, за исключением случаев, кода это представляет "общественный интерес". Но даже в этом случае собственник должен получить справедливую и своевременную компенсацию. Однако ЕС не оставляет попыток принять закон, который позволит в некоторых случаях конфисковывать активы. В настоящее время постпреды стран ЕС завершают согласование текста проекта директивы, которая введет уголовную ответственность за обход антироссийских санкций. По замыслу Еврокомиссии, после окончательного утверждения этой директивы попытка обойти санкции будет внесена в список уголовных преступлений во всем Европейском союзе, что открывает путь к конфискации активов российского бизнеса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса. ЕС в понедельник утвердил 12-й пакет санкций, теперь под ограничениями находятся почти две тысячи физических и юридических лиц. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Помимо частных средств в ЕС заморожено более 200 миллиардов евро активов Центробанка РФ. Недавно Еврокомиссия представила план по использованию непредвиденных доходов, получаемых в результате заморозки российских активов и их инвестирования.
https://ria.ru/20231219/pravilo-1916676673.html
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россия, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, брюссель, киев, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Брюссель, Киев, В мире
Источник: ЕС заморозил 28 миллиардов евро российских и белорусских активов

ЕС заморозил 28 миллиардов евро активов российских и белорусских бизнесов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Государства-члены ЕС на настоящий момент заморозили уже порядка 28 миллиардов евро частных активов российских и белорусских бизнесменов и компаний, сообщил РИА Новости источник в Еврокомиссии.
В Брюсселе не скрывают, что хотели бы их использовать на украинском направлении. "В этом контексте мы можем сообщить, что на данный момент страны-члены ЕС заморозили около 28 миллиардов евро активов, принадлежащих российским и белорусским олигархам и компаниям", - сказал собеседник агентства. В Еврокомиссии также подчеркнули, что ЕС сохраняет единство в поддержке Киева.
В ЕС в настоящее время отсутствует законодательная база для конфискации частной собственности российских и белорусских граждан и компаний. Хартия ЕС об основных правах не допускает конфискацию частной собственности, за исключением случаев, кода это представляет "общественный интерес". Но даже в этом случае собственник должен получить справедливую и своевременную компенсацию.
Однако ЕС не оставляет попыток принять закон, который позволит в некоторых случаях конфисковывать активы. В настоящее время постпреды стран ЕС завершают согласование текста проекта директивы, которая введет уголовную ответственность за обход антироссийских санкций. По замыслу Еврокомиссии, после окончательного утверждения этой директивы попытка обойти санкции будет внесена в список уголовных преступлений во всем Европейском союзе, что открывает путь к конфискации активов российского бизнеса.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
ЕС в понедельник утвердил 12-й пакет санкций, теперь под ограничениями находятся почти две тысячи физических и юридических лиц. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
Помимо частных средств в ЕС заморожено более 200 миллиардов евро активов Центробанка РФ. Недавно Еврокомиссия представила план по использованию непредвиденных доходов, получаемых в результате заморозки российских активов и их инвестирования.
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РоссияДмитрий ПесковЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииБрюссельКиевВ мире
 
 
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