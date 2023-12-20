https://ria.ru/20231220/aktivy-1916891482.html

Источник: ЕС заморозил 28 миллиардов евро российских и белорусских активов

Источник: ЕС заморозил 28 миллиардов евро российских и белорусских активов - РИА Новости, 20.12.2023

Источник: ЕС заморозил 28 миллиардов евро российских и белорусских активов

Государства-члены ЕС на настоящий момент заморозили уже порядка 28 миллиардов евро частных активов российских и белорусских бизнесменов и компаний, сообщил РИА... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T11:20

2023-12-20T11:20

2023-12-20T11:20

россия

дмитрий песков

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Государства-члены ЕС на настоящий момент заморозили уже порядка 28 миллиардов евро частных активов российских и белорусских бизнесменов и компаний, сообщил РИА Новости источник в Еврокомиссии. В Брюсселе не скрывают, что хотели бы их использовать на украинском направлении. "В этом контексте мы можем сообщить, что на данный момент страны-члены ЕС заморозили около 28 миллиардов евро активов, принадлежащих российским и белорусским олигархам и компаниям", - сказал собеседник агентства. В Еврокомиссии также подчеркнули, что ЕС сохраняет единство в поддержке Киева. В ЕС в настоящее время отсутствует законодательная база для конфискации частной собственности российских и белорусских граждан и компаний. Хартия ЕС об основных правах не допускает конфискацию частной собственности, за исключением случаев, кода это представляет "общественный интерес". Но даже в этом случае собственник должен получить справедливую и своевременную компенсацию. Однако ЕС не оставляет попыток принять закон, который позволит в некоторых случаях конфисковывать активы. В настоящее время постпреды стран ЕС завершают согласование текста проекта директивы, которая введет уголовную ответственность за обход антироссийских санкций. По замыслу Еврокомиссии, после окончательного утверждения этой директивы попытка обойти санкции будет внесена в список уголовных преступлений во всем Европейском союзе, что открывает путь к конфискации активов российского бизнеса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса. ЕС в понедельник утвердил 12-й пакет санкций, теперь под ограничениями находятся почти две тысячи физических и юридических лиц. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Помимо частных средств в ЕС заморожено более 200 миллиардов евро активов Центробанка РФ. Недавно Еврокомиссия представила план по использованию непредвиденных доходов, получаемых в результате заморозки российских активов и их инвестирования.

https://ria.ru/20231219/pravilo-1916676673.html

https://ria.ru/20231219/medvedev-1916820723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, брюссель, киев, в мире