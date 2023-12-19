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В Кремле прокомментировали введение санкций против общества "Знание" - РИА Новости, 19.12.2023
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12:59 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/znanie-1916686612.html
В Кремле прокомментировали введение санкций против общества "Знание"
В Кремле прокомментировали введение санкций против общества "Знание" - РИА Новости, 19.12.2023
В Кремле прокомментировали введение санкций против общества "Знание"
Введение санкций против российского общества "Знание" - красноречивое свидетельство санкционного безумия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:59
2023-12-19T12:59
санкции в отношении россии
евросоюз
дмитрий песков
российское общество "знание"
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Введение санкций против российского общества "Знание" - красноречивое свидетельство санкционного безумия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций, который включил экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. Под персональные санкции попали 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций. "Наверное, самим примечательным в 12-м пакете, с моей точки зрения, является введение санкций против российского общества "Знание"... Наверное, это самое красноречивое свидетельство этого санкционного безумия", - сказал Песков.
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санкции в отношении россии, евросоюз, дмитрий песков, российское общество "знание"
Санкции в отношении России, Евросоюз, Дмитрий Песков, Российское общество "Знание"
В Кремле прокомментировали введение санкций против общества "Знание"

Песков назвал введение ЕС санкций против общества "Знание" безумием

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Введение санкций против российского общества "Знание" - красноречивое свидетельство санкционного безумия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций, который включил экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. Под персональные санкции попали 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций.
"Наверное, самим примечательным в 12-м пакете, с моей точки зрения, является введение санкций против российского общества "Знание"... Наверное, это самое красноречивое свидетельство этого санкционного безумия", - сказал Песков.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
В Кремле прокомментировали заморозку активов оборонных предприятий в ЕС
Вчера, 12:52
 
Санкции в отношении РоссииЕвросоюзДмитрий ПесковРоссийское общество "Знание"
 
 
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