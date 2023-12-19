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В Кремле прокомментировали введение санкций против общества "Знание"
В Кремле прокомментировали введение санкций против общества "Знание" - РИА Новости, 19.12.2023
В Кремле прокомментировали введение санкций против общества "Знание"
Введение санкций против российского общества "Знание" - красноречивое свидетельство санкционного безумия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:59
2023-12-19T12:59
2023-12-19T12:59
санкции в отношении россии
евросоюз
дмитрий песков
российское общество "знание"
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Введение санкций против российского общества "Знание" - красноречивое свидетельство санкционного безумия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций, который включил экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. Под персональные санкции попали 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций. "Наверное, самим примечательным в 12-м пакете, с моей точки зрения, является введение санкций против российского общества "Знание"... Наверное, это самое красноречивое свидетельство этого санкционного безумия", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, евросоюз, дмитрий песков, российское общество "знание"
Санкции в отношении России, Евросоюз, Дмитрий Песков, Российское общество "Знание"
В Кремле прокомментировали введение санкций против общества "Знание"
Песков назвал введение ЕС санкций против общества "Знание" безумием