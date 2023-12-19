https://ria.ru/20231219/znanie-1916686612.html

В Кремле прокомментировали введение санкций против общества "Знание"

В Кремле прокомментировали введение санкций против общества "Знание" - РИА Новости, 19.12.2023

В Кремле прокомментировали введение санкций против общества "Знание"

Введение санкций против российского общества "Знание" - красноречивое свидетельство санкционного безумия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:59

2023-12-19T12:59

2023-12-19T12:59

санкции в отношении россии

евросоюз

дмитрий песков

российское общество "знание"

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Введение санкций против российского общества "Знание" - красноречивое свидетельство санкционного безумия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций, который включил экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. Под персональные санкции попали 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций. "Наверное, самим примечательным в 12-м пакете, с моей точки зрения, является введение санкций против российского общества "Знание"... Наверное, это самое красноречивое свидетельство этого санкционного безумия", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231219/aktivy-1916685000.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкции в отношении россии, евросоюз, дмитрий песков, российское общество "знание"