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Умерла народная артистка России Александра Жигалова - РИА Новости, 19.12.2023
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Культура
 
00:39 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/zhigalova-1916612643.html
Умерла народная артистка России Александра Жигалова
Умерла народная артистка России Александра Жигалова - РИА Новости, 19.12.2023
Умерла народная артистка России Александра Жигалова
Народная артистка России Александра Жигалова умерла на 95-м году жизни, сообщили в Оренбургском драматическом театре им. М Горького. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T00:39
2023-12-19T00:39
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Народная артистка России Александра Жигалова умерла на 95-м году жизни, сообщили в Оренбургском драматическом театре им. М Горького."Скорбная весть пришла в наш театр. &lt;…&gt; ушла из жизни народная артистка РФ Александра Павловна Жигалова. На оренбургской сцене за более чем полвека ею сыграны лучшие роли в произведениях мировой драматургии", — говорится в публикации.Уточняется, что актриса ушла из жизни 18 декабря. О причинах смерти не сообщается.Александра Жигалова родилась 15 сентября 1929 года. Начала сценическую деятельность в Белгороде. С 1960 года служила в Оренбургском драматическом театре им. М Горького. Среди ее сценических работ — Дездемона в "Отелле", Калугина в "Служебном романе", Голда в "Поминальной молитве", Василиса Егоровна в "Капитанской дочке" и многие другие. В 1967 году Жигалова получила звание заслуженного артиста РСФСР. В 1998 году стала народной артисткой России.
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россия, белгород, оренбург
Культура, Россия, Белгород, Оренбург
Умерла народная артистка России Александра Жигалова

Народная артистка России Александра Жигалова умерла на 95-м году жизни

© Оренбургский драматический театр им. М ГорькогоНародная артистка России Александра Жигалова
Народная артистка России Александра Жигалова
© Оренбургский драматический театр им. М Горького
Народная артистка России Александра Жигалова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Народная артистка России Александра Жигалова умерла на 95-м году жизни, сообщили в Оренбургском драматическом театре им. М Горького.
«
"Скорбная весть пришла в наш театр. <…> ушла из жизни народная артистка РФ Александра Павловна Жигалова. На оренбургской сцене за более чем полвека ею сыграны лучшие роли в произведениях мировой драматургии", — говорится в публикации.
Уточняется, что актриса ушла из жизни 18 декабря. О причинах смерти не сообщается.
Александра Жигалова родилась 15 сентября 1929 года. Начала сценическую деятельность в Белгороде. С 1960 года служила в Оренбургском драматическом театре им. М Горького. Среди ее сценических работ — Дездемона в "Отелле", Калугина в "Служебном романе", Голда в "Поминальной молитве", Василиса Егоровна в "Капитанской дочке" и многие другие. В 1967 году Жигалова получила звание заслуженного артиста РСФСР. В 1998 году стала народной артисткой России.
 
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