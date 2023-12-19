https://ria.ru/20231219/zhigalova-1916612643.html

Умерла народная артистка России Александра Жигалова

Умерла народная артистка России Александра Жигалова - РИА Новости, 19.12.2023

Умерла народная артистка России Александра Жигалова

Народная артистка России Александра Жигалова умерла на 95-м году жизни, сообщили в Оренбургском драматическом театре им. М Горького. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T00:39

2023-12-19T00:39

2023-12-19T00:39

культура

россия

белгород

оренбург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916612506_0:502:1297:1231_1920x0_80_0_0_f782986634590f50a66304987e2ff0e5.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Народная артистка России Александра Жигалова умерла на 95-м году жизни, сообщили в Оренбургском драматическом театре им. М Горького."Скорбная весть пришла в наш театр. <…> ушла из жизни народная артистка РФ Александра Павловна Жигалова. На оренбургской сцене за более чем полвека ею сыграны лучшие роли в произведениях мировой драматургии", — говорится в публикации.Уточняется, что актриса ушла из жизни 18 декабря. О причинах смерти не сообщается.Александра Жигалова родилась 15 сентября 1929 года. Начала сценическую деятельность в Белгороде. С 1960 года служила в Оренбургском драматическом театре им. М Горького. Среди ее сценических работ — Дездемона в "Отелле", Калугина в "Служебном романе", Голда в "Поминальной молитве", Василиса Егоровна в "Капитанской дочке" и многие другие. В 1967 году Жигалова получила звание заслуженного артиста РСФСР. В 1998 году стала народной артисткой России.

россия

белгород

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, белгород, оренбург