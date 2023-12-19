Умерла народная артистка России Александра Жигалова
Народная артистка России Александра Жигалова умерла на 95-м году жизни
© Оренбургский драматический театр им. М ГорькогоНародная артистка России Александра Жигалова
© Оренбургский драматический театр им. М Горького
Народная артистка России Александра Жигалова. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Народная артистка России Александра Жигалова умерла на 95-м году жизни, сообщили в Оренбургском драматическом театре им. М Горького.
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"Скорбная весть пришла в наш театр. <…> ушла из жизни народная артистка РФ Александра Павловна Жигалова. На оренбургской сцене за более чем полвека ею сыграны лучшие роли в произведениях мировой драматургии", — говорится в публикации.
Уточняется, что актриса ушла из жизни 18 декабря. О причинах смерти не сообщается.
Александра Жигалова родилась 15 сентября 1929 года. Начала сценическую деятельность в Белгороде. С 1960 года служила в Оренбургском драматическом театре им. М Горького. Среди ее сценических работ — Дездемона в "Отелле", Калугина в "Служебном романе", Голда в "Поминальной молитве", Василиса Егоровна в "Капитанской дочке" и многие другие. В 1967 году Жигалова получила звание заслуженного артиста РСФСР. В 1998 году стала народной артисткой России.