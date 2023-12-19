https://ria.ru/20231219/zemletryasenie-1916646700.html
Путин направил Си Цзиньпину соболезнования после землетрясения в Китае
Путин направил Си Цзиньпину соболезнования после землетрясения в Китае - РИА Новости, 19.12.2023
Путин направил Си Цзиньпину соболезнования после землетрясения в Китае
Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения, сообщается на РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T10:24
2023-12-19T10:24
2023-12-19T10:31
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си цзиньпин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения, сообщается на сайте Кремля."Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в телеграмме.Землетрясение магнитудой 5,5 произошло во вторник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР на северо-западе страны, сообщал китайский сейсмологический центр. Подземный толчок магнитудой 5,5 был зафиксирован в 9.46 (4.46 мск) на территории уезда Артуш Кызылсу-Киргизского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономном района. Ранее землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23.59 (18.59 по мск) в провинции Ганьсу на северо-западе КНР. По последним данным, погибли 111 человек, более 390 человек получили ранения.
https://ria.ru/20231218/zemletryasenie-1916430746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, си цзиньпин, владимир путин, в мире
Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире
Путин направил Си Цзиньпину соболезнования после землетрясения в Китае
Путин направил Си Цзиньпину глубокие соболезнования после землетрясения в Китае