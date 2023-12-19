https://ria.ru/20231219/zaporozhe-1916654742.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.12.2023

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие отразили атаку и нанесли поражение живой силе украинских войск на запорожском направлении, за сутки противник потерял до 80 солдат,... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T10:54

2023-12-19T10:54

2023-12-19T10:54

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку и нанесли поражение живой силе украинских войск на запорожском направлении, за сутки противник потерял до 80 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, при поддержке артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й бригады нацгвардии Украины и нанесено огневое поражение живой силе 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке. "Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и два автомобиля", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20231219/ssha-1916654273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина