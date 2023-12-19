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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.12.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие отразили атаку и нанесли поражение живой силе украинских войск на запорожском направлении, за сутки противник потерял до 80 солдат,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T10:54
2023-12-19T10:54
2023-12-19T10:54
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку и нанесли поражение живой силе украинских войск на запорожском направлении, за сутки противник потерял до 80 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, при поддержке артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й бригады нацгвардии Украины и нанесено огневое поражение живой силе 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке. "Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и два автомобиля", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: Киев на Запорожском направлении потерял за сутки до 80 солдат