Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:54 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/zaporozhe-1916654742.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.12.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие отразили атаку и нанесли поражение живой силе украинских войск на запорожском направлении, за сутки противник потерял до 80 солдат,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T10:54
2023-12-19T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908715416_0:75:3071:1802_1920x0_80_0_0_43d2a512c780aa478e266814b104c88d.jpg
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку и нанесли поражение живой силе украинских войск на запорожском направлении, за сутки противник потерял до 80 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, при поддержке артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й бригады нацгвардии Украины и нанесено огневое поражение живой силе 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке. "Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и два автомобиля", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20231219/ssha-1916654273.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908715416_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_eac7fee935581d15c0a8d3b43472f256.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: Киев на Запорожском направлении потерял за сутки до 80 солдат

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку и нанесли поражение живой силе украинских войск на запорожском направлении, за сутки противник потерял до 80 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, при поддержке артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й бригады нацгвардии Украины и нанесено огневое поражение живой силе 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке.
"Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и два автомобиля", - добавили в МО РФ.
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
СМИ: союзники задаются вопросом о надежности США из-за Украины
Вчера, 10:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала