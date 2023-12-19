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Путин подписал закон о профобучении инвалидов боевых действий - РИА Новости, 19.12.2023
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12:06 19.12.2023 (обновлено: 12:25 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/zakon-1916674452.html
Путин подписал закон о профобучении инвалидов боевых действий
Путин подписал закон о профобучении инвалидов боевых действий - РИА Новости, 19.12.2023
Путин подписал закон о профобучении инвалидов боевых действий
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому военнослужащие, ставшие инвалидами боевых действий, без учета продолжительности военной службы РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:06
2023-12-19T12:25
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому военнослужащие, ставшие инвалидами боевых действий, без учета продолжительности военной службы могут бесплатно пройти обучение по программам профессионального обучения или программам профессиональной переподготовки. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее такое право имели военнослужащие, ставшие инвалидами боевых действий, при условии достаточной выслуги лет. "Военнослужащие – граждане, проходящие военную службу по контракту, признанные в установленном порядке инвалидами боевых действий, в год увольнения с военной службы без учета общей продолжительности военной службы и оснований увольнения с военной службы имеют право пройти обучение по основным программам профессионального обучения или дополнительным профессиональным программам (программам профессиональной переподготовки) без взимания с них платы за обучение", - говорится в законе.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин подписал закон о профобучении инвалидов боевых действий

Путин подписал закон о профессиональной переподготовке инвалидов боевых действий

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому военнослужащие, ставшие инвалидами боевых действий, без учета продолжительности военной службы могут бесплатно пройти обучение по программам профессионального обучения или программам профессиональной переподготовки.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее такое право имели военнослужащие, ставшие инвалидами боевых действий, при условии достаточной выслуги лет.
"Военнослужащие – граждане, проходящие военную службу по контракту, признанные в установленном порядке инвалидами боевых действий, в год увольнения с военной службы без учета общей продолжительности военной службы и оснований увольнения с военной службы имеют право пройти обучение по основным программам профессионального обучения или дополнительным профессиональным программам (программам профессиональной переподготовки) без взимания с них платы за обучение", - говорится в законе.
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Владимир ПутинРоссия
 
 
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