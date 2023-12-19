https://ria.ru/20231219/yandeks-1916660111.html
"Яндекс" перерегистрировал часть приложений на сербского провайдера
"Яндекс" перерегистрировал часть приложений на сербского провайдера - РИА Новости, 19.12.2023
"Яндекс" перерегистрировал часть приложений на сербского провайдера
"Яндекс" перерегистрировал некоторые свои приложения на сербского провайдера, следует из карточек приложений в AppStore и Google Play, как уточнили РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:14
2023-12-19T11:14
2023-12-19T11:15
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Яндекс" перерегистрировал некоторые свои приложения на сербского провайдера, следует из карточек приложений в AppStore и Google Play, как уточнили РИА Новости в пресс-службе компании, это техническая процедура для оптимизации бизнес-процессов. Ранее во вторник на изменения обратила внимание газета "Ведомости". Как уточнил собеседник издания, с весны 2022 года как минимум до конца октября 2023 года провайдером приложений в магазинах значилось швейцарское юридическое лицо Intertech Services AG - до 2022 года оно называлось AG Yandex Services AG. "Это стандартная техническая процедура для оптимизации наших внутренних бизнес-процессов. Все сервисы "Яндекса" продолжат работать, как и раньше, - на них эти изменения не повлияют", - прокомментировали агентству в пресс-службе "Яндекса". Разработчиком приложений в App Store теперь указан Micromobilnost Doo, а в Google Play - Micromobilnost LLC Belgrad. При этом авторские права принадлежат "Яндексу". На сербского провайдера переведены приложения из сегмента Райдтех: "Яндекс Go", "Деливери", "Яндекс Драйв", "Яндекс Еда", "Яндекс Заправки" и другие. В июне "Яндекс" официально открыл в столице Сербии Белграде офис, который с прошлого года частично работал в тестовом режиме. Отмечалось, что сотрудники сербского офиса вместе с другими командами будут развивать технологии и продукты для всех стран, в которых работает "Яндекс". В марте глава торгового представительства РФ в Сербии Андрей Хрипунов сообщил РИА Новости об ожидающемся открытии центра разработок "Яндекса" в Сербии. По его словам, в начале года был арендован офис и определены руководители центра разработок, а также состоялся технический запуск. В середине 2018 года в этой стране заработал мобильный сервис "Яндекс Такси", после чего компания усилила свое присутствие в Сербии, и в июне 2022 года было зарегистрировано представительство ООО "Яндекс.Технологии" в Белграде. Параллельно с марта 2022 года в Сербии активно реализуется новый проект экспресс-доставок посылок.
https://ria.ru/20231218/moratoriy-1916591763.html
https://ria.ru/20231219/sanktsii-1916633315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сербия, белград (город), россия, андрей хрипунов, яндекс, google, яндекс.такси
Экономика, Сербия, Белград (город), Россия, Андрей Хрипунов, Яндекс, Google, Яндекс.Такси
"Яндекс" перерегистрировал часть приложений на сербского провайдера
"Яндекс" перерегистрировал некоторые свои приложения на сербского провайдера
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Яндекс" перерегистрировал некоторые свои приложения на сербского провайдера, следует из карточек приложений в AppStore и Google Play, как уточнили РИА Новости в пресс-службе компании, это техническая процедура для оптимизации бизнес-процессов.
Ранее во вторник на изменения обратила внимание газета "Ведомости". Как уточнил собеседник издания, с весны 2022 года как минимум до конца октября 2023 года провайдером приложений в магазинах значилось швейцарское юридическое лицо Intertech Services AG - до 2022 года оно называлось AG Yandex Services AG.
"Это стандартная техническая процедура для оптимизации наших внутренних бизнес-процессов. Все сервисы "Яндекса" продолжат работать, как и раньше, - на них эти изменения не повлияют", - прокомментировали агентству в пресс-службе "Яндекса".
Разработчиком приложений в App Store теперь указан Micromobilnost Doo, а в Google Play - Micromobilnost LLC Belgrad. При этом авторские права принадлежат "Яндексу". На сербского провайдера переведены приложения из сегмента Райдтех: "Яндекс Go", "Деливери", "Яндекс Драйв", "Яндекс Еда", "Яндекс Заправки" и другие.
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В июне "Яндекс" официально открыл в столице Сербии Белграде
офис, который с прошлого года частично работал в тестовом режиме. Отмечалось, что сотрудники сербского офиса вместе с другими командами будут развивать технологии и продукты для всех стран, в которых работает "Яндекс". В марте глава торгового представительства РФ
в Сербии Андрей Хрипунов
сообщил РИА Новости об ожидающемся открытии центра разработок "Яндекса" в Сербии. По его словам, в начале года был арендован офис и определены руководители центра разработок, а также состоялся технический запуск.
В середине 2018 года в этой стране заработал мобильный сервис "Яндекс Такси
", после чего компания усилила свое присутствие в Сербии, и в июне 2022 года было зарегистрировано представительство ООО "Яндекс.Технологии" в Белграде. Параллельно с марта 2022 года в Сербии активно реализуется новый проект экспресс-доставок посылок.
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