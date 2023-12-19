https://ria.ru/20231219/vnukovo-1916700563.html

Во Внуково сняли ограничения на прием и вылет самолетов

Во Внуково сняли ограничения на прием и вылет самолетов - РИА Новости, 19.12.2023

Во Внуково сняли ограничения на прием и вылет самолетов

Аэропорт Внуково после введенных ограничений заработал на прием и вылет воздушных судов, сообщили журналистам в авиагавани. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:54

2023-12-19T13:54

2023-12-19T15:33

происшествия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Аэропорт Внуково после введенных ограничений заработал на прием и вылет воздушных судов, сообщили журналистам в авиагавани.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале во вторник сообщил, что силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего в сторону Москвы, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Аэропорт "Внуково" заявил, что по независящим от него причинам с 11:54 были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов."По согласованию с РЦ ОрВД с 12:20 аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов. С 13:30 на прием и вылет воздушных судов", - сообщили в авиагавани.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, внуково (аэропорт), новости - туризм