https://ria.ru/20231219/vnukovo-1916700563.html
Во Внуково сняли ограничения на прием и вылет самолетов
Во Внуково сняли ограничения на прием и вылет самолетов - РИА Новости, 19.12.2023
Во Внуково сняли ограничения на прием и вылет самолетов
Аэропорт Внуково после введенных ограничений заработал на прием и вылет воздушных судов, сообщили журналистам в авиагавани. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:54
2023-12-19T13:54
2023-12-19T15:33
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Аэропорт Внуково после введенных ограничений заработал на прием и вылет воздушных судов, сообщили журналистам в авиагавани.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале во вторник сообщил, что силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего в сторону Москвы, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Аэропорт "Внуково" заявил, что по независящим от него причинам с 11:54 были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов."По согласованию с РЦ ОрВД с 12:20 аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов. С 13:30 на прием и вылет воздушных судов", - сообщили в авиагавани.
https://ria.ru/20231219/puteshestviya-1916522712.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, внуково (аэропорт), новости - туризм
Происшествия, Россия, Внуково (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
Во Внуково сняли ограничения на прием и вылет самолетов
Аэропорт Внуково заработал на прием и вылет воздушных судов