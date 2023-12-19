Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
Мишустин начал визит в Пекин со встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совместного фотографирования с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совместного фотографирования с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном
ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал визит в Пекин со встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
Позже они продолжат переговоры с участием делегаций в расширенном составе. На заседании планируется обсудить актуальные вопросы развития двусторонних отношений с акцентом на практическую кооперацию, гуманитарные и межрегиональные обмены.
В рамках визита Мишустина в Китай также прибыли первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, министр культуры Ольга Любимова, глава Минспорта Олег Матыцин, министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Также в составе делегации - главы Минэкономразвития, Минтранса и Минфина Максим Решетников, Виталий Савельев и Антон Силуанов.
В нее вошли и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, руководитель ФТС Руслан Давыдов, глава Росатома Алексей Лихачев, первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, глава "Новатэка" Леонид Михельсон и другие.