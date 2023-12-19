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Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном - РИА Новости, 19.12.2023
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11:30 19.12.2023 (обновлено: 13:15 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/vizit-1916674204.html
Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном - РИА Новости, 19.12.2023
Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал визит в Пекин со встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:30
2023-12-19T13:15
россия
михаил мишустин
китай
пекин
ли цян
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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал визит в Пекин со встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.Позже они продолжат переговоры с участием делегаций в расширенном составе. На заседании планируется обсудить актуальные вопросы развития двусторонних отношений с акцентом на практическую кооперацию, гуманитарные и межрегиональные обмены.В рамках визита Мишустина в Китай также прибыли первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, министр культуры Ольга Любимова, глава Минспорта Олег Матыцин, министр здравоохранения Михаил Мурашко.Также в составе делегации - главы Минэкономразвития, Минтранса и Минфина Максим Решетников, Виталий Савельев и Антон Силуанов.В нее вошли и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, руководитель ФТС Руслан Давыдов, глава Росатома Алексей Лихачев, первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, глава "Новатэка" Леонид Михельсон и другие.
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россия
китай
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россия, михаил мишустин, китай, пекин, ли цян
Россия, Михаил Мишустин, Китай, Пекин, Ли Цян
Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

Мишустин начал визит в Пекин со встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совместного фотографирования с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совместного фотографирования с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совместного фотографирования с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном
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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал визит в Пекин со встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
Позже они продолжат переговоры с участием делегаций в расширенном составе. На заседании планируется обсудить актуальные вопросы развития двусторонних отношений с акцентом на практическую кооперацию, гуманитарные и межрегиональные обмены.
В рамках визита Мишустина в Китай также прибыли первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, министр культуры Ольга Любимова, глава Минспорта Олег Матыцин, министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Также в составе делегации - главы Минэкономразвития, Минтранса и Минфина Максим Решетников, Виталий Савельев и Антон Силуанов.
В нее вошли и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, руководитель ФТС Руслан Давыдов, глава Росатома Алексей Лихачев, первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, глава "Новатэка" Леонид Михельсон и другие.
Дмитрий Чернышенко
Китай демонстрирует полную открытость в работе с Россией, заявил Чернышенко
18 декабря, 16:09
 
РоссияМихаил МишустинКитайПекинЛи Цян
 
 
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