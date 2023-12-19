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Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном - РИА Новости, 19.12.2023

Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал визит в Пекин со встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:30

2023-12-19T11:30

2023-12-19T13:15

россия

михаил мишустин

китай

пекин

ли цян

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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал визит в Пекин со встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.Позже они продолжат переговоры с участием делегаций в расширенном составе. На заседании планируется обсудить актуальные вопросы развития двусторонних отношений с акцентом на практическую кооперацию, гуманитарные и межрегиональные обмены.В рамках визита Мишустина в Китай также прибыли первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, министр культуры Ольга Любимова, глава Минспорта Олег Матыцин, министр здравоохранения Михаил Мурашко.Также в составе делегации - главы Минэкономразвития, Минтранса и Минфина Максим Решетников, Виталий Савельев и Антон Силуанов.В нее вошли и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, руководитель ФТС Руслан Давыдов, глава Росатома Алексей Лихачев, первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, глава "Новатэка" Леонид Михельсон и другие.

https://ria.ru/20231218/chernyshenko-1916531969.html

россия

китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, михаил мишустин, китай, пекин, ли цян