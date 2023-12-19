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На задержанную из-за убийства нижегородской пенсионерки девочку завели дело - РИА Новости, 19.12.2023
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11:29 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/ubiystvo-1916662953.html
На задержанную из-за убийства нижегородской пенсионерки девочку завели дело
На задержанную из-за убийства нижегородской пенсионерки девочку завели дело - РИА Новости, 19.12.2023
На задержанную из-за убийства нижегородской пенсионерки девочку завели дело
Уголовное дело о краже возбудили на пятнадцатилетнюю девочку, задержанную вместе с ее взрослым приятелем, обвиняемым в убийстве пенсионерки в Нижегородской... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:29
2023-12-19T11:29
происшествия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Уголовное дело о краже возбудили на пятнадцатилетнюю девочку, задержанную вместе с ее взрослым приятелем, обвиняемым в убийстве пенсионерки в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее региональное СУСК сообщило том, что 31 октября в частном доме в Перевозском районе было обнаружено тело 76-летней женщины. В качестве возможных причастных к преступлению были задержаны 20-летний мужчина и его 15-летняя знакомая. Мужчина заявил, что залез в чужой дом, чтобы погреться, и обнаружив пожилую женщину, ножом убил ее, а тело спрятал под тряпками. После этого он позвал в дом свою подругу переночевать. На следующий день их задержали. Обвиняемый в убийстве пенсионерки мужчина был заключен под стражу, девочку, опрошенную как свидетеля, отпустили домой. "В отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража)", - заявил собеседник агентства. По его словам, девочка вместе с приятелем "взяли что-то из жилища погибшей". Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили агентству, что возможно причастные к убийству пенсионерки мужчина и девушка были опознаны по приметам и задержаны в городе Сергач. При этом мужчина при задержании оказал сопротивление полицейским. Также сообщалось, что 20-летний мужчина ранее был неоднократно судим за развратные действия, кражу и незаконный оборот наркотиков, а его 15-летняя знакомая с 27 октября находилась в розыске как без вести пропавшая.
https://ria.ru/20231211/izbienie-1915154376.html
нижегородская область
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происшествия, нижегородская область
Происшествия, Нижегородская область
На задержанную из-за убийства нижегородской пенсионерки девочку завели дело

Задержанную из-за убийства нижегородской пенсионерки девочку обвинили в краже

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Уголовное дело о краже возбудили на пятнадцатилетнюю девочку, задержанную вместе с ее взрослым приятелем, обвиняемым в убийстве пенсионерки в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее региональное СУСК сообщило том, что 31 октября в частном доме в Перевозском районе было обнаружено тело 76-летней женщины. В качестве возможных причастных к преступлению были задержаны 20-летний мужчина и его 15-летняя знакомая. Мужчина заявил, что залез в чужой дом, чтобы погреться, и обнаружив пожилую женщину, ножом убил ее, а тело спрятал под тряпками. После этого он позвал в дом свою подругу переночевать. На следующий день их задержали. Обвиняемый в убийстве пенсионерки мужчина был заключен под стражу, девочку, опрошенную как свидетеля, отпустили домой.
"В отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража)", - заявил собеседник агентства. По его словам, девочка вместе с приятелем "взяли что-то из жилища погибшей".
Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили агентству, что возможно причастные к убийству пенсионерки мужчина и девушка были опознаны по приметам и задержаны в городе Сергач. При этом мужчина при задержании оказал сопротивление полицейским. Также сообщалось, что 20-летний мужчина ранее был неоднократно судим за развратные действия, кражу и незаконный оборот наркотиков, а его 15-летняя знакомая с 27 октября находилась в розыске как без вести пропавшая.
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