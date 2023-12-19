https://ria.ru/20231219/ubiystvo-1916662953.html

На задержанную из-за убийства нижегородской пенсионерки девочку завели дело

На задержанную из-за убийства нижегородской пенсионерки девочку завели дело - РИА Новости, 19.12.2023

На задержанную из-за убийства нижегородской пенсионерки девочку завели дело

Уголовное дело о краже возбудили на пятнадцатилетнюю девочку, задержанную вместе с ее взрослым приятелем, обвиняемым в убийстве пенсионерки в Нижегородской... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:29

2023-12-19T11:29

2023-12-19T11:29

происшествия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Уголовное дело о краже возбудили на пятнадцатилетнюю девочку, задержанную вместе с ее взрослым приятелем, обвиняемым в убийстве пенсионерки в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее региональное СУСК сообщило том, что 31 октября в частном доме в Перевозском районе было обнаружено тело 76-летней женщины. В качестве возможных причастных к преступлению были задержаны 20-летний мужчина и его 15-летняя знакомая. Мужчина заявил, что залез в чужой дом, чтобы погреться, и обнаружив пожилую женщину, ножом убил ее, а тело спрятал под тряпками. После этого он позвал в дом свою подругу переночевать. На следующий день их задержали. Обвиняемый в убийстве пенсионерки мужчина был заключен под стражу, девочку, опрошенную как свидетеля, отпустили домой. "В отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража)", - заявил собеседник агентства. По его словам, девочка вместе с приятелем "взяли что-то из жилища погибшей". Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили агентству, что возможно причастные к убийству пенсионерки мужчина и девушка были опознаны по приметам и задержаны в городе Сергач. При этом мужчина при задержании оказал сопротивление полицейским. Также сообщалось, что 20-летний мужчина ранее был неоднократно судим за развратные действия, кражу и незаконный оборот наркотиков, а его 15-летняя знакомая с 27 октября находилась в розыске как без вести пропавшая.

https://ria.ru/20231211/izbienie-1915154376.html

нижегородская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, нижегородская область