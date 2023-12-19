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Федеральный центр биотехнологий появится в Мордовии - РИА Новости, 19.12.2023
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
18:39 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/tsentr-1916795014.html
Федеральный центр биотехнологий появится в Мордовии
Федеральный центр биотехнологий появится в Мордовии - РИА Новости, 19.12.2023
Федеральный центр биотехнологий появится в Мордовии
Федеральный центр биотехнологий будет создан в Мордовии на базе Мордовского госуниверситета имени Огарева, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T18:39
2023-12-19T18:39
республика мордовия
россия
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Федеральный центр биотехнологий будет создан в Мордовии на базе Мордовского госуниверситета имени Огарева, сообщает пресс-служба главы республики. Министерство науки и высшего образования России поддержало заявку Мордовии в рамках программы "Приоритет-2030". Соответствующий протокол во вторник разместили на сайте ведомства. "Впервые МГУ им. Н.П. Огарева получит специальную часть гранта, средства которого будут направлены на создание в республике Федерального центра биотехнологий", - говорится в сообщении. Отмечается, что на этапе подготовки заявки республику поддержали Минпромторг РФ и Российская академия наук. Работа по реализации проекта по созданию центра, организации целевого обучения производственников, студентов и преподавателей ведется в регионе совместно с коллективом МГУ имени Огарёва и ГК "Промомед". "В Мордовии при поддержке ученых вуза получена первая отечественная субстанция, запущено первое в стране производство антибиотиков полного цикла. За два года открыто пять новых лабораторий: искусственного интеллекта, биотехнологий, испытаний фармпрепаратов, техобслуживания и ремонта оборудования. За короткий период в фармацевтическую сферу в Мордовии было вложено более 16 миллиардов рублей", - подчеркивается в сообщении. Основная цель создания Центра биотехнологий – локализовать разработки и обеспечить полный цикл производства новых биотехнологических препаратов. На базе Центра будут проводиться исследования, ранее выполняемые за рубежом. "Это позволит нам обеспечивать людей жизненно важными препаратами для лечения онкологических, аутоиммунных, орфанных и генетических заболеваний, готовить свои высококвалифицированные кадры. Значительный вклад будет внесен и в развитие российской науки в целом", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артема Здунова. Ранее сообщалось, что в сентябре во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Мордовии доложил ему о планах по созданию федерального биотехнологического центра для обеспечения лекарственной безопасности страны.
https://ria.ru/20231219/mordoviya-1916639493.html
https://ria.ru/20231130/mordoviya-1912908117.html
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россия, республика мордовия
Республика Мордовия, Россия, Республика Мордовия

Федеральный центр биотехнологий появится в Мордовии

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Саранск. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Федеральный центр биотехнологий будет создан в Мордовии на базе Мордовского госуниверситета имени Огарева, сообщает пресс-служба главы республики.
Министерство науки и высшего образования России поддержало заявку Мордовии в рамках программы "Приоритет-2030". Соответствующий протокол во вторник разместили на сайте ведомства.
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"Впервые МГУ им. Н.П. Огарева получит специальную часть гранта, средства которого будут направлены на создание в республике Федерального центра биотехнологий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на этапе подготовки заявки республику поддержали Минпромторг РФ и Российская академия наук. Работа по реализации проекта по созданию центра, организации целевого обучения производственников, студентов и преподавателей ведется в регионе совместно с коллективом МГУ имени Огарёва и ГК "Промомед".
"В Мордовии при поддержке ученых вуза получена первая отечественная субстанция, запущено первое в стране производство антибиотиков полного цикла. За два года открыто пять новых лабораторий: искусственного интеллекта, биотехнологий, испытаний фармпрепаратов, техобслуживания и ремонта оборудования. За короткий период в фармацевтическую сферу в Мордовии было вложено более 16 миллиардов рублей", - подчеркивается в сообщении.
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Основная цель создания Центра биотехнологий – локализовать разработки и обеспечить полный цикл производства новых биотехнологических препаратов. На базе Центра будут проводиться исследования, ранее выполняемые за рубежом. "Это позволит нам обеспечивать людей жизненно важными препаратами для лечения онкологических, аутоиммунных, орфанных и генетических заболеваний, готовить свои высококвалифицированные кадры. Значительный вклад будет внесен и в развитие российской науки в целом", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артема Здунова.
Ранее сообщалось, что в сентябре во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Мордовии доложил ему о планах по созданию федерального биотехнологического центра для обеспечения лекарственной безопасности страны.
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