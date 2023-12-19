https://ria.ru/20231219/tovarooborot-1916683942.html

Товарооборот России и Индии достиг 54,7 миллиарда долларов

Товарооборот России и Индии достиг 54,7 миллиарда долларов - РИА Новости, 19.12.2023

Товарооборот России и Индии достиг 54,7 миллиарда долларов

Товарооборот России и Индии, по данным индийской статистики, за 10 месяцев 2023 года достиг 54,7 миллиарда долларов, Москва вошла в четверку основных торговых... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:46

2023-12-19T12:46

2023-12-19T12:46

экономика

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Товарооборот России и Индии, по данным индийской статистики, за 10 месяцев 2023 года достиг 54,7 миллиарда долларов, Москва вошла в четверку основных торговых партнеров Нью-Дели, заявил посол России в Индии Денис Алипов. "По данным индийской статистики, взаимный товарооборот уже достиг 54,7 миллиарда долларов за первые 10 месяцев текущего года. Россия вошла в четверку основных торговых партнеров Индии", - сказал Алипов в ходе XIV индийско-российского бизнес-диалога, организованного медиагруппой "Россия сегодня". Он добавил, что Россия удерживает ведущие позиции в поставках углеводородного сырья, обеспечивая более трети индийского импорта; минеральных удобрений; продукции агропромышленного и алмазно-бриллиантового комплекса. "Позитивную динамику демонстрируют межрегиональные контакты. По сравнению с прошлым годом число визитов делегаций российских регионов в Индию выросло в 1,5 раза", — сообщил дипломат. По словам Алипова, в лидерах традиционно находится Москва, но за ней "активно тянутся" Санкт-Петербург, Пермский и Алтайский края, Чувашия, Астрахань, Рязань, Нижний Новгород, Приморский край, Якутия и Сахалин. Он отметил, что в 2023 году выросло число бизнес-миссий и различных отраслевых мероприятий.

https://ria.ru/20231116/indiya-1909714250.html

https://ria.ru/20231128/ugol-1912370548.html

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экономика, россия, индия