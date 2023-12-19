https://ria.ru/20231219/svo-1916802855.html

Украинские военные обстреляли Донецк из натовской артиллерии

Украинские военные обстреляли Донецк из натовской артиллерии - РИА Новости, 19.12.2023

Украинские военные обстреляли Донецк из натовской артиллерии

Украинские войска выпустили во вторник по ряду районов Донецка в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T19:09

2023-12-19T19:09

2023-12-19T19:09

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник по ряду районов Донецка в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.35 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.45 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Кировский район находится на юго-западе Донецка, Куйбышевский - на западе. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецк, украина, нато, сцкк