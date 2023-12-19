https://ria.ru/20231219/svo-1916708669.html

ВС России продолжат СВО до полного выполнения задач, заверил Шойгу

ВС России продолжат СВО до полного выполнения задач, заверил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023

ВС России продолжат СВО до полного выполнения задач, заверил Шойгу

Вооружённые силы России в 2024 году продолжат специальную военную операцию до полного выполнения задач, определенных Верховным главнокомандующим, сообщил... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:21

2023-12-19T14:21

2023-12-19T14:32

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

россия

сергей шойгу

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Вооружённые силы России в 2024 году продолжат специальную военную операцию до полного выполнения задач, определенных Верховным главнокомандующим, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Приоритетные задачи на следующий год. Продолжить специальную военную операцию до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.Кроме того, по его словам, основные усилия в боевой учебе необходимо в 2024 году сосредоточить на качественной подготовке вновь сформированных подразделений, а также слаживании соединений и воинских частей.

https://ria.ru/20231214/kosachev-1915849984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы рф, безопасность, россия, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр