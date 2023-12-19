https://ria.ru/20231219/svo-1916708669.html
ВС России продолжат СВО до полного выполнения задач, заверил Шойгу
ВС России продолжат СВО до полного выполнения задач, заверил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023
ВС России продолжат СВО до полного выполнения задач, заверил Шойгу
Вооружённые силы России в 2024 году продолжат специальную военную операцию до полного выполнения задач, определенных Верховным главнокомандующим, сообщил... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:21
2023-12-19T14:21
2023-12-19T14:32
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Вооружённые силы России в 2024 году продолжат специальную военную операцию до полного выполнения задач, определенных Верховным главнокомандующим, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Приоритетные задачи на следующий год. Продолжить специальную военную операцию до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.Кроме того, по его словам, основные усилия в боевой учебе необходимо в 2024 году сосредоточить на качественной подготовке вновь сформированных подразделений, а также слаживании соединений и воинских частей.
https://ria.ru/20231214/kosachev-1915849984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность, россия, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России продолжат СВО до полного выполнения задач, заверил Шойгу
Шойгу: ВС России продолжат военную операцию до полного выполнения задач
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Вооружённые силы России в 2024 году продолжат специальную военную операцию до полного выполнения задач, определенных Верховным главнокомандующим, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Приоритетные задачи на следующий год. Продолжить специальную военную операцию до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Кроме того, по его словам, основные усилия в боевой учебе необходимо в 2024 году сосредоточить на качественной подготовке вновь сформированных подразделений, а также слаживании соединений и воинских частей.
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