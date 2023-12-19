https://ria.ru/20231219/soglashenie-1916715192.html

Дания и США договорились о заключении оборонного соглашения

Дания и США договорились о заключении оборонного соглашения - РИА Новости, 19.12.2023

Дания и США договорились о заключении оборонного соглашения

Дания и США достигли оборонного соглашения, в рамках которого американские военные и оборудование смогут быть размещены на территории Дании, сообщила датский... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:42

2023-12-19T14:42

2023-12-19T14:42

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дания

швеция

метте фредериксен

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Дания и США достигли оборонного соглашения, в рамках которого американские военные и оборудование смогут быть размещены на территории Дании, сообщила датский премьер-министр Метте Фредериксен. "Это означает, что американские солдаты и оборудование могут постоянно размещаться на датской земле", - приводит слова Фредриксен агентство Рейтер. Ожидается, что соглашение на 10 лет будет подписано на этой неделе, а вступит в силу после принятия необходимых законодательных актов примерно через год. Отмечается, что договоренность была достигнута после того, как США подписали похожие соглашения с Финляндией и Швецией. Премьер-министр Дании добавила, что оборонное соглашение не будет распространяться на Гренландию и Фарерские острова. Ранее стало известно, что Вашингтон и Хельсинки подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны, направленное на повышение кооперации военных и усиление эффективности НАТО. В начале декабря соглашение о сотрудничестве в сфере обороны (DCA) США подписали с Швецией. Согласно документу, договор будет действовать как до, так и после формального присоединения Швеции к НАТО.

https://ria.ru/20231219/nato-1916704125.html

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дания

швеция

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в мире, дания, швеция, метте фредериксен