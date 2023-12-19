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Российские военные уничтожили склад боеприпасов мехбригады ВСУ
Российские военные уничтожили склад боеприпасов мехбригады ВСУ - РИА Новости, 19.12.2023
Российские военные уничтожили склад боеприпасов мехбригады ВСУ
Российские военные за сутки уничтожили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады украинской армии и радиолокационную станцию ПВО "Пеликан", сообщило во... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:13
2023-12-19T11:13
2023-12-19T11:13
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады украинской армии и радиолокационную станцию ПВО "Пеликан", сообщило во вторник министерство обороны РФ. "Уничтожены: склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационная станция ПВО "Пеликан", а также поражены живая сила и военная техника противника в 112 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российские военные уничтожили склад боеприпасов мехбригады ВСУ
Минобороны: российские военные уничтожили склад боеприпасов мехбригады ВСУ