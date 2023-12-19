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Российские военные уничтожили склад боеприпасов мехбригады ВСУ - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:13 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/sklad-1916659996.html
Российские военные уничтожили склад боеприпасов мехбригады ВСУ
Российские военные уничтожили склад боеприпасов мехбригады ВСУ - РИА Новости, 19.12.2023
Российские военные уничтожили склад боеприпасов мехбригады ВСУ
Российские военные за сутки уничтожили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады украинской армии и радиолокационную станцию ПВО "Пеликан", сообщило во... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:13
2023-12-19T11:13
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады украинской армии и радиолокационную станцию ПВО "Пеликан", сообщило во вторник министерство обороны РФ. "Уничтожены: склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационная станция ПВО "Пеликан", а также поражены живая сила и военная техника противника в 112 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские военные уничтожили склад боеприпасов мехбригады ВСУ

Минобороны: российские военные уничтожили склад боеприпасов мехбригады ВСУ

© Минобороны РФРакеты "Калибр", выпущенные с корабля ВМФ РФ по инфраструктуре украинской армии
Ракеты Калибр, выпущенные с корабля ВМФ РФ по инфраструктуре украинской армии
© Минобороны РФ
Ракеты "Калибр", выпущенные с корабля ВМФ РФ по инфраструктуре украинской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады украинской армии и радиолокационную станцию ПВО "Пеликан", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Уничтожены: склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационная станция ПВО "Пеликан", а также поражены живая сила и военная техника противника в 112 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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