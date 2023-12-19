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Российские военные уничтожили склад боеприпасов мехбригады ВСУ

Российские военные уничтожили склад боеприпасов мехбригады ВСУ - РИА Новости, 19.12.2023

Российские военные уничтожили склад боеприпасов мехбригады ВСУ

Российские военные за сутки уничтожили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады украинской армии и радиолокационную станцию ПВО "Пеликан", сообщило во... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:13

2023-12-19T11:13

2023-12-19T11:13

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады украинской армии и радиолокационную станцию ПВО "Пеликан", сообщило во вторник министерство обороны РФ. "Уничтожены: склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационная станция ПВО "Пеликан", а также поражены живая сила и военная техника противника в 112 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр