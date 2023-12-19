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Россия заранее готовится к вступлению санкций ЕС в силу, заявил Мантуров - РИА Новости, 19.12.2023
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13:38 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/sanktsii-1916694260.html
Россия заранее готовится к вступлению санкций ЕС в силу, заявил Мантуров
Россия заранее готовится к вступлению санкций ЕС в силу, заявил Мантуров - РИА Новости, 19.12.2023
Россия заранее готовится к вступлению санкций ЕС в силу, заявил Мантуров
Россия "не сидит на месте" и заранее готовится к вступлению санкций ЕС в силу, за это время ищет новые альтернативные рынки для поставок отечественной... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:38
2023-12-19T13:38
экономика
россия
денис мантуров
евросоюз
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия "не сидит на месте" и заранее готовится к вступлению санкций ЕС в силу, за это время ищет новые альтернативные рынки для поставок отечественной продукции, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Ранее в понедельник совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения - в частности, литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. "Если вы спросите, насколько это создает проблемы и обременения для наших производителей - это создает, конечно же, дополнительные вызовы для того, чтобы определяться с альтернативными рынками поставок", - прокомментировал тему санкций вице-премьер. "В процессе формирования этих пакетов - мы же тоже не в вакууме живем - видим, слышим, понимаем, в каких направлениях они формируют свои перспективные пожелания или решения, которые готовят. Поэтому мы тоже не спим, не сидим на месте и альтернативно для себя готовим новые рынки, куда это будет поставляться. И, конечно же, я предполагаю сроки принятия того или иного пакета: мы к этому времени стараемся уже подготовиться по альтернативе", - добавил он.
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экономика, россия, денис мантуров, евросоюз
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Евросоюз
Россия заранее готовится к вступлению санкций ЕС в силу, заявил Мантуров

Мантуров: Россия ищет альтернативные рынки для поставок отечественной продукции

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанк Денис Мантуров
 Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия "не сидит на месте" и заранее готовится к вступлению санкций ЕС в силу, за это время ищет новые альтернативные рынки для поставок отечественной продукции, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Ранее в понедельник совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения - в частности, литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки.
"Если вы спросите, насколько это создает проблемы и обременения для наших производителей - это создает, конечно же, дополнительные вызовы для того, чтобы определяться с альтернативными рынками поставок", - прокомментировал тему санкций вице-премьер.
"В процессе формирования этих пакетов - мы же тоже не в вакууме живем - видим, слышим, понимаем, в каких направлениях они формируют свои перспективные пожелания или решения, которые готовят. Поэтому мы тоже не спим, не сидим на месте и альтернативно для себя готовим новые рынки, куда это будет поставляться. И, конечно же, я предполагаю сроки принятия того или иного пакета: мы к этому времени стараемся уже подготовиться по альтернативе", - добавил он.
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ЭкономикаРоссияДенис МантуровЕвросоюз
 
 
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