https://ria.ru/20231219/sanktsii-1916694260.html

Россия заранее готовится к вступлению санкций ЕС в силу, заявил Мантуров

Россия заранее готовится к вступлению санкций ЕС в силу, заявил Мантуров - РИА Новости, 19.12.2023

Россия заранее готовится к вступлению санкций ЕС в силу, заявил Мантуров

Россия "не сидит на месте" и заранее готовится к вступлению санкций ЕС в силу, за это время ищет новые альтернативные рынки для поставок отечественной... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:38

2023-12-19T13:38

2023-12-19T13:38

экономика

россия

денис мантуров

евросоюз

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия "не сидит на месте" и заранее готовится к вступлению санкций ЕС в силу, за это время ищет новые альтернативные рынки для поставок отечественной продукции, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Ранее в понедельник совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения - в частности, литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. "Если вы спросите, насколько это создает проблемы и обременения для наших производителей - это создает, конечно же, дополнительные вызовы для того, чтобы определяться с альтернативными рынками поставок", - прокомментировал тему санкций вице-премьер. "В процессе формирования этих пакетов - мы же тоже не в вакууме живем - видим, слышим, понимаем, в каких направлениях они формируют свои перспективные пожелания или решения, которые готовят. Поэтому мы тоже не спим, не сидим на месте и альтернативно для себя готовим новые рынки, куда это будет поставляться. И, конечно же, я предполагаю сроки принятия того или иного пакета: мы к этому времени стараемся уже подготовиться по альтернативе", - добавил он.

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

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экономика, россия, денис мантуров, евросоюз