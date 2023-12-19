https://ria.ru/20231219/razmeschenie-1916715759.html

Для размещения ракетных комплексов в 2023 году построили 592 объекта

Для размещения ракетных комплексов в 2023 году построили 592 объекта - РИА Новости, 19.12.2023

Для размещения ракетных комплексов в 2023 году построили 592 объекта

Для размещения ракетных комплексов "Сармат", "Авангард" и "Ярс" в 2023 году в России было построено 592 высокотехнологичных объекта, заявил на расширенном... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:42

2023-12-19T14:42

2023-12-19T14:42

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Для размещения ракетных комплексов "Сармат", "Авангард" и "Ярс" в 2023 году в России было построено 592 высокотехнологичных объекта, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу. "По военно-строительному комплексу. Все планы выполнены, построено более двух тысяч семисот зданий и сооружений. Основное внимание уделено развитию инфраструктуры для стратегических ядерных сил. В этом году для размещения ракетных комплексов "Сармат", "Авангард" и "Ярс" построено 592 высокотехнологичных объекта", - сказал он.

https://ria.ru/20231216/rvsn-1916140921.html

россия

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россия, сергей шойгу