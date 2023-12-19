https://ria.ru/20231219/razmeschenie-1916715759.html
Для размещения ракетных комплексов в 2023 году построили 592 объекта
Для размещения ракетных комплексов в 2023 году построили 592 объекта - РИА Новости, 19.12.2023
Для размещения ракетных комплексов в 2023 году построили 592 объекта
Для размещения ракетных комплексов "Сармат", "Авангард" и "Ярс" в 2023 году в России было построено 592 высокотехнологичных объекта, заявил на расширенном... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:42
2023-12-19T14:42
2023-12-19T14:42
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Для размещения ракетных комплексов "Сармат", "Авангард" и "Ярс" в 2023 году в России было построено 592 высокотехнологичных объекта, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу. "По военно-строительному комплексу. Все планы выполнены, построено более двух тысяч семисот зданий и сооружений. Основное внимание уделено развитию инфраструктуры для стратегических ядерных сил. В этом году для размещения ракетных комплексов "Сармат", "Авангард" и "Ярс" построено 592 высокотехнологичных объекта", - сказал он.
https://ria.ru/20231216/rvsn-1916140921.html
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россия, сергей шойгу
Для размещения ракетных комплексов в 2023 году построили 592 объекта
Шойгу: для "Сарматов", "Авангардов" и "Ярсов" в 2023 году построили 592 объекта
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Для размещения ракетных комплексов "Сармат", "Авангард" и "Ярс" в 2023 году в России было построено 592 высокотехнологичных объекта, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"По военно-строительному комплексу. Все планы выполнены, построено более двух тысяч семисот зданий и сооружений. Основное внимание уделено развитию инфраструктуры для стратегических ядерных сил. В этом году для размещения ракетных комплексов "Сармат", "Авангард" и "Ярс" построено 592 высокотехнологичных объекта", - сказал он.
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