https://ria.ru/20231219/psb-1916793739.html
ПСБ получил премию Retail Finance Awards 2023
ПСБ получил премию Retail Finance Awards 2023 - РИА Новости, 19.12.2023
ПСБ получил премию Retail Finance Awards 2023
Подведены итоги ежегодной премии Retail Finance Awards 2023 (Награды в области розничных финансов), победителем в номинации "Креатив года" за линейку розничных... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T18:35
2023-12-19T18:35
2023-12-19T18:35
россия
псб (банк псб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903940532_0:114:3233:1933_1920x0_80_0_0_e5ad2aa2483cbd44e4605d7a0acf2a49.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подведены итоги ежегодной премии Retail Finance Awards 2023 (Награды в области розничных финансов), победителем в номинации "Креатив года" за линейку розничных продуктов под брендом "Для сильных людей" стал ПАО "Промсвязьбанк", сообщает пресс-служба банка. Жюри оценило креативную концепцию бренда, под которым представлены зарплатная карта "Сильные люди" с широким набором привилегий и бонусных опций, а также комплексный страховой продукт, разработанный с акцентом на медицинской, юридической и консультационной помощи клиентам. Также ПСБ завоевал третье место в номинации "Премиальный продукт" за банковские сервисы и нефинансовые привилегии для премиальных клиентов-владельцев пакета Orange Premium Club (Оранжевый Премиум-клуб). Специальной наградой "Цвет индиго" была отмечена детская дебетовая карта ПСБ, которая служит не просто удобным платежным инструментом, но и помогает в привлекательном для детей формате развивать навыки грамотного финансового планирования расходов и знакомит юных держателей карты с основными правилами защиты финансовой информации. За развитие прорывных и нестандартных продуктов финансового ритейла ПСБ получил спецноминацию Big expectations (Большие ожидания). "При выборе банка люди ориентируются на выгодные ценовые условия, надежность банка и удобство его клиентских сервисов. ПСБ сочетает все эти преимущества, предлагая клиентам широкий набор продуктов и сервисов на оптимальных условиях. Мы последовательно развиваем клиентоцентричную сервисную модель, непрерывно совершенствуем нашу продуктовую линейку и оптимизируем клиентский путь в цифровых каналах и офлайне, создавая людям комфортную среду для общения с банком. Высокая оценка жюри еще раз подтверждает, что мы развиваемся в правильном направлении", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, директора департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марата Муллагалиева. Премия Retail Finance Awards — авторитетная награда в сфере розничных финансов в России, которую ежегодно вручает журнал The Retail Finance. Цель премии — отметить наиболее достойных представителей розничного финансового бизнеса, привлечь внимание профессионального сообщества к значимым достижениям в области развития финансового ритейла. Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, erid: 4CQwVszH9pWupRdYcZo
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, псб (банк псб)
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Подведены итоги ежегодной премии Retail Finance Awards 2023 (Награды в области розничных финансов), победителем в номинации "Креатив года" за линейку розничных продуктов под брендом "Для сильных людей" стал ПАО "Промсвязьбанк", сообщает пресс-служба
банка.
Жюри оценило креативную концепцию бренда, под которым представлены зарплатная карта "Сильные люди" с широким набором привилегий и бонусных опций, а также комплексный страховой продукт, разработанный с акцентом на медицинской, юридической и консультационной помощи клиентам.
Глава ПСБ: банковская система развивается для поддержки техсуверенитета
Также ПСБ завоевал третье место в номинации "Премиальный продукт" за банковские сервисы и нефинансовые привилегии для премиальных клиентов-владельцев пакета Orange Premium Club (Оранжевый Премиум-клуб).
Специальной наградой "Цвет индиго" была отмечена детская дебетовая карта ПСБ, которая служит не просто удобным платежным инструментом, но и помогает в привлекательном для детей формате развивать навыки грамотного финансового планирования расходов и знакомит юных держателей карты с основными правилами защиты финансовой информации.
За развитие прорывных и нестандартных продуктов финансового ритейла ПСБ получил спецноминацию Big expectations (Большие ожидания).
"При выборе банка люди ориентируются на выгодные ценовые условия, надежность банка и удобство его клиентских сервисов. ПСБ сочетает все эти преимущества, предлагая клиентам широкий набор продуктов и сервисов на оптимальных условиях. Мы последовательно развиваем клиентоцентричную сервисную модель, непрерывно совершенствуем нашу продуктовую линейку и оптимизируем клиентский путь в цифровых каналах и офлайне, создавая людям комфортную среду для общения с банком. Высокая оценка жюри еще раз подтверждает, что мы развиваемся в правильном направлении", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, директора департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марата Муллагалиева.
Премия Retail Finance Awards — авторитетная награда в сфере розничных финансов в России
, которую ежегодно вручает журнал The Retail Finance. Цель премии — отметить наиболее достойных представителей розничного финансового бизнеса, привлечь внимание профессионального сообщества к значимым достижениям в области развития финансового ритейла.
Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, erid: 4CQwVszH9pWupRdYcZo
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