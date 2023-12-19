https://ria.ru/20231219/prevoskhodstvo-1916663765.html

"Отчаяние": состояние ВСУ шокировало приехавшего на Украину журналиста

"Отчаяние": состояние ВСУ шокировало приехавшего на Украину журналиста - РИА Новости, 19.12.2023

"Отчаяние": состояние ВСУ шокировало приехавшего на Украину журналиста

Солдаты ВСУ жалуются на ежедневные атаки российских дронов и мощные системы РЭБ, подавляющие украинские беспилотники, а также на тяжелые условия на передовой,... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:31

2023-12-19T11:31

2023-12-19T16:59

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Солдаты ВСУ жалуются на ежедневные атаки российских дронов и мощные системы РЭБ, подавляющие украинские беспилотники, а также на тяжелые условия на передовой, рассказал репортер CNN Ник Уолш, прибывший на Украину."По сорок российских дронов атакуют украинские окопы ежедневно. <…> Батареи (украинских БПЛА. — Прим. ред.) быстро садятся на холоде, российская РЭБ глушит дроны тоже", — отметил он в репортаже.Украинские военные признались в беседе с репортером, что несут серьезные потери и уже падают духом."Контрнаступление было призвано откинуть русских обратно к морю этим летом, однако сейчас здесь (на Украине. — Прим. ред.) царят грязь, смерть, тупик и напоминания об иссякающей американской помощи. Абсолютно другое настроение: все печально. <…> Чувство отчаяния, честно говоря. <…> Раньше они (ВСУ. — Прим. ред.) не говорили о поражении, но, похоже, все к этому идет", — подытожил журналист.Как отмечал президент России Владимир Путин, у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул глава государства, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.

https://ria.ru/20231219/plan-1916647205.html

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в мире, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины