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ВСУ за сутки потеряли до 75 военнослужащих на Херсонском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 75 военнослужащих на Херсонском направлении - РИА Новости, 19.12.2023
ВСУ за сутки потеряли до 75 военнослужащих на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили гаубицу "Мста-Б" и две пушки "Гиацинт-Б", потери ВСУ составили до 75 солдат, сообщило Минобороны... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T10:52
2023-12-19T10:52
2023-12-19T10:53
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили гаубицу "Мста-Б" и две пушки "Гиацинт-Б", потери ВСУ составили до 75 солдат, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении огнем артиллерии по районам сосредоточения противника поражено до 75 военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и две пушки "Гиацинт-Б", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 75 военнослужащих на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 75 военнослужащих на Херсонском направлении
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили гаубицу "Мста-Б" и две пушки "Гиацинт-Б", потери ВСУ составили до 75 солдат, сообщило Минобороны РФ.
"На херсонском направлении огнем артиллерии по районам сосредоточения противника поражено до 75 военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и две пушки "Гиацинт-Б", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине