https://ria.ru/20231219/poteri-1916654182.html

ВСУ за сутки потеряли до 75 военнослужащих на Херсонском направлении

ВСУ за сутки потеряли до 75 военнослужащих на Херсонском направлении - РИА Новости, 19.12.2023

ВСУ за сутки потеряли до 75 военнослужащих на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили гаубицу "Мста-Б" и две пушки "Гиацинт-Б", потери ВСУ составили до 75 солдат, сообщило Минобороны... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T10:52

2023-12-19T10:52

2023-12-19T10:53

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили гаубицу "Мста-Б" и две пушки "Гиацинт-Б", потери ВСУ составили до 75 солдат, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении огнем артиллерии по районам сосредоточения противника поражено до 75 военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и две пушки "Гиацинт-Б", - говорится в сообщении.

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)