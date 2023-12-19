В Подмосковье запустили программу по поддержке региональных брендов
В Московской области запустили программу "100% Подмосковье" по поддержке брендов
Ярмарка в Подмосковье . Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Программа "100% Подмосковье" начала работу в Московской области, она направлена на поддержку оригинальных товаров и услуг, изготовленных в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Одна из ключевых задач – это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг - "100% Подмосковье". Она разработана по поручению президента и дает нашим брендам возможность бесплатно участвовать в выставках, получать льготную ставку в региональном фонде микрофинансирования (скидка 0,5%) и дополнительные 10 баллов в конкурсе субсидий", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства области.
По словам главы региона, Подмосковье берет на себя оплату услуг центра "Мой бизнес", таких как реклама, регистрация товарных знаков, обучение и 90% затрат на инжиниринговые услуги, а также организовываем места коллективного размещения подмосковных брендов. Получить новую меру поддержки можно через региональный Инвестпортал, где также появится онлайн-витрина с продукцией наших производителей.
Услуга доступна самозанятым, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам Подмосковья. Важно, чтобы бизнес был зарегистрирован и поставлен на учет в качестве налогоплательщика на территории области. Информация о товаре или услуге должна быть размещена на электронных торговых площадках, сайтах или в социальных сетях. Также необходимо иметь сертификат или декларацию соответствия товара, сообщили в пресс-службе.