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В Подмосковье запустили программу по поддержке региональных брендов - РИА Новости, 19.12.2023
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Новости Подмосковья
 
11:59 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/podmoskove-1916672627.html
В Подмосковье запустили программу по поддержке региональных брендов
В Подмосковье запустили программу по поддержке региональных брендов - РИА Новости, 19.12.2023
В Подмосковье запустили программу по поддержке региональных брендов
Программа "100% Подмосковье" начала работу в Московской области, она направлена на поддержку оригинальных товаров и услуг, изготовленных в регионе, сообщил... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:59
2023-12-19T11:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Программа "100% Подмосковье" начала работу в Московской области, она направлена на поддержку оригинальных товаров и услуг, изготовленных в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Одна из ключевых задач – это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг - "100% Подмосковье". Она разработана по поручению президента и дает нашим брендам возможность бесплатно участвовать в выставках, получать льготную ставку в региональном фонде микрофинансирования (скидка 0,5%) и дополнительные 10 баллов в конкурсе субсидий", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства области. По словам главы региона, Подмосковье берет на себя оплату услуг центра "Мой бизнес", таких как реклама, регистрация товарных знаков, обучение и 90% затрат на инжиниринговые услуги, а также организовываем места коллективного размещения подмосковных брендов. Получить новую меру поддержки можно через региональный Инвестпортал, где также появится онлайн-витрина с продукцией наших производителей. Услуга доступна самозанятым, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам Подмосковья. Важно, чтобы бизнес был зарегистрирован и поставлен на учет в качестве налогоплательщика на территории области. Информация о товаре или услуге должна быть размещена на электронных торговых площадках, сайтах или в социальных сетях. Также необходимо иметь сертификат или декларацию соответствия товара, сообщили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
В Подмосковье запустили программу по поддержке региональных брендов

В Московской области запустили программу "100% Подмосковье" по поддержке брендов

© Фото : Фотобанк Московской области/Мария ШуревскаяЯрмарка в Подмосковье
Ярмарка в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : Фотобанк Московской области/Мария Шуревская
Ярмарка в Подмосковье . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Программа "100% Подмосковье" начала работу в Московской области, она направлена на поддержку оригинальных товаров и услуг, изготовленных в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Одна из ключевых задач – это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг - "100% Подмосковье". Она разработана по поручению президента и дает нашим брендам возможность бесплатно участвовать в выставках, получать льготную ставку в региональном фонде микрофинансирования (скидка 0,5%) и дополнительные 10 баллов в конкурсе субсидий", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства области.
По словам главы региона, Подмосковье берет на себя оплату услуг центра "Мой бизнес", таких как реклама, регистрация товарных знаков, обучение и 90% затрат на инжиниринговые услуги, а также организовываем места коллективного размещения подмосковных брендов. Получить новую меру поддержки можно через региональный Инвестпортал, где также появится онлайн-витрина с продукцией наших производителей.
Услуга доступна самозанятым, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам Подмосковья. Важно, чтобы бизнес был зарегистрирован и поставлен на учет в качестве налогоплательщика на территории области. Информация о товаре или услуге должна быть размещена на электронных торговых площадках, сайтах или в социальных сетях. Также необходимо иметь сертификат или декларацию соответствия товара, сообщили в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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