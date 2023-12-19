https://ria.ru/20231219/podmoskove-1916672627.html

В Подмосковье запустили программу по поддержке региональных брендов

В Подмосковье запустили программу по поддержке региональных брендов - РИА Новости, 19.12.2023

В Подмосковье запустили программу по поддержке региональных брендов

Программа "100% Подмосковье" начала работу в Московской области, она направлена на поддержку оригинальных товаров и услуг, изготовленных в регионе, сообщил... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:59

2023-12-19T11:59

2023-12-19T11:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Программа "100% Подмосковье" начала работу в Московской области, она направлена на поддержку оригинальных товаров и услуг, изготовленных в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Одна из ключевых задач – это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг - "100% Подмосковье". Она разработана по поручению президента и дает нашим брендам возможность бесплатно участвовать в выставках, получать льготную ставку в региональном фонде микрофинансирования (скидка 0,5%) и дополнительные 10 баллов в конкурсе субсидий", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства области. По словам главы региона, Подмосковье берет на себя оплату услуг центра "Мой бизнес", таких как реклама, регистрация товарных знаков, обучение и 90% затрат на инжиниринговые услуги, а также организовываем места коллективного размещения подмосковных брендов. Получить новую меру поддержки можно через региональный Инвестпортал, где также появится онлайн-витрина с продукцией наших производителей. Услуга доступна самозанятым, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам Подмосковья. Важно, чтобы бизнес был зарегистрирован и поставлен на учет в качестве налогоплательщика на территории области. Информация о товаре или услуге должна быть размещена на электронных торговых площадках, сайтах или в социальных сетях. Также необходимо иметь сертификат или декларацию соответствия товара, сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231215/ekologiya-1916103054.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), андрей воробьев