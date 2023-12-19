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Шойгу заявил, что вся страна оказывает поддержку Вооруженным силам России
Шойгу заявил, что вся страна оказывает поддержку Вооруженным силам России - РИА Новости, 19.12.2023
Шойгу заявил, что вся страна оказывает поддержку Вооруженным силам России
Вся страна оказывает поддержку Вооруженным силам РФ и объединилась вокруг руководства государства, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:16
2023-12-19T14:16
2023-12-19T14:16
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Вся страна оказывает поддержку Вооруженным силам РФ и объединилась вокруг руководства государства, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Можно сказать – вся страна оказывает поддержку Вооруженным Силам и объединилась вокруг руководства государства", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Он отдельно поблагодарил волонтеров, которые создали 348 дополнительных производств по изготовлению беспилотных летательных аппаратов, маскировочных сетей и экипировки. Российские студенты изготовили свыше 50 тысяч квадратных метров маскировочных сетей, что позволило укрыть четыре батальонных района обороны, подчеркнул Шойгу. "Учащиеся вузов сдали более 17 тонн донорской крови и продолжают это делать. Многим бойцам это спасло жизнь", - добавил он.
https://ria.ru/20231216/gumpomosch-1916153045.html
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россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу заявил, что вся страна оказывает поддержку Вооруженным силам России
Шойгу: вся страна оказывает поддержку Вооруженным силам РФ
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Вся страна оказывает поддержку Вооруженным силам РФ и объединилась вокруг руководства государства, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Можно сказать – вся страна оказывает поддержку Вооруженным Силам и объединилась вокруг руководства государства", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
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Он отдельно поблагодарил волонтеров, которые создали 348 дополнительных производств по изготовлению беспилотных летательных аппаратов, маскировочных сетей и экипировки.
Российские студенты изготовили свыше 50 тысяч квадратных метров маскировочных сетей, что позволило укрыть четыре батальонных района обороны, подчеркнул Шойгу.
"Учащиеся вузов сдали более 17 тонн донорской крови и продолжают это делать. Многим бойцам это спасло жизнь", - добавил он.
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