https://ria.ru/20231219/podderzhka-1916706899.html

Шойгу заявил, что вся страна оказывает поддержку Вооруженным силам России

Шойгу заявил, что вся страна оказывает поддержку Вооруженным силам России - РИА Новости, 19.12.2023

Шойгу заявил, что вся страна оказывает поддержку Вооруженным силам России

Вся страна оказывает поддержку Вооруженным силам РФ и объединилась вокруг руководства государства, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:16

2023-12-19T14:16

2023-12-19T14:16

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Вся страна оказывает поддержку Вооруженным силам РФ и объединилась вокруг руководства государства, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Можно сказать – вся страна оказывает поддержку Вооруженным Силам и объединилась вокруг руководства государства", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Он отдельно поблагодарил волонтеров, которые создали 348 дополнительных производств по изготовлению беспилотных летательных аппаратов, маскировочных сетей и экипировки. Российские студенты изготовили свыше 50 тысяч квадратных метров маскировочных сетей, что позволило укрыть четыре батальонных района обороны, подчеркнул Шойгу. "Учащиеся вузов сдали более 17 тонн донорской крови и продолжают это делать. Многим бойцам это спасло жизнь", - добавил он.

https://ria.ru/20231216/gumpomosch-1916153045.html

https://ria.ru/20231208/udostovereniya-1914507930.html

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россия, сергей шойгу