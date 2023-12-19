https://ria.ru/20231219/otnosheniya-1916715651.html

Запад не оставил шансов для выстраивания отношений с ним, заявил Путин

Запад не оставил шансов для выстраивания отношений с ним, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2023

Запад не оставил шансов для выстраивания отношений с ним, заявил Путин

Россия все делала, чтобы выстроить отношения с Западом, но он не оставил шансов, сделав ставку на украинских неонацистов, бывших нацистов, заявил президент... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:42

2023-12-19T14:42

2023-12-19T14:44

россия

владимир путин

запад

украина

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия все делала, чтобы выстроить отношения с Западом, но он не оставил шансов, сделав ставку на украинских неонацистов, бывших нацистов, заявил президент России Владимир Путин."Мы все делали. Поверьте. Все делали. Набравшись терпения, все делали для того, чтобы выстроить отношения. Нет", - сказал он на коллегии Минобороны."Запад с упором на этих активных агрессивных, на эти активные, агрессивные неонационалистические силы на Украине, просто не оставил нам никакого шанса", - добавил Путин.По его словам, Запад также столкнулся с тем, что невозможно легальными средствами добиться окончательно своих целей "и перетащить всю Украину на свою сторону".

https://ria.ru/20231219/garant-1916716054.html

россия

украина

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Варвара Скокшина

россия, владимир путин, запад, украина