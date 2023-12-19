https://ria.ru/20231219/opasnost-1916806717.html
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 19.12.2023
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы до 11.00 четверга, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T19:30
2023-12-19T19:30
2023-12-19T19:30
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы до 11.00 четверга, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице в Москве и области действует до 11.00 21 декабря.
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общество, москва
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы