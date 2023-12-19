https://ria.ru/20231219/obsledovanie-1916656502.html
Почти 50 тысяч человек обследовали в передвижных медкомплексах в Ингушетии
Почти 50 тысяч человек обследовали в передвижных медкомплексах в Ингушетии - РИА Новости, 19.12.2023
Почти 50 тысяч человек обследовали в передвижных медкомплексах в Ингушетии
Почти 50 тысяч жителей Ингушетии прошли обследование в передвижных медицинских комплексах в 2023 году, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:02
2023-12-19T11:02
2023-12-19T11:02
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 19 дек – РИА Новости. Почти 50 тысяч жителей Ингушетии прошли обследование в передвижных медицинских комплексах в 2023 году, сообщила пресс-служба главы региона. "В 2023 году 47,6 тысячи жителей Ингушетии прошли обследование с помощью передвижных медицинских комплексов. Осмотры проходили как взрослые, так и дети. Мобильное оборудование закуплено в рамках нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом России", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках работы по обеспечению доступности современного и качественного медицинского обследования населения с начала года передвижные комплексы совершили больше 1,1 тысячи выездов. Благодаря современному оснащению комплексов специалисты выявили различные заболевания у почти 500 человек, под диспансерное наблюдение взято больше 2 тысяч человек. "Сейчас мы особое внимание уделяем развитию первичной медико-санитарной помощи: строим больницы, ФАПы и амбулатории в селах. Передвижные медицинские комплексы - это новая волна развития здравоохранения, которая помогает обеспечить медпомощью максимальное количество людей, но главная же их задача - "доставить" диагностику в село, где живет в основном пожилое население. Также это очень удобно для работающего населения, потому как многие откладывают скрининг из-за банального отсутствия времени", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. По его словам, в следующем году планируется продолжить реализацию этого проекта и охватить им еще больше жителей региона. По данным регионального минздрава, передвижные комплексы оснащены аппаратами ИВЛ, кардиографами и передвижной лабораторией, что позволяет выявлять на ранней стадии злокачественные новообразования, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертонию, стенокардию.
https://ria.ru/20231215/ingushetiya-1915998542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махмуд-али калиматов, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия
НАЛЬЧИК, 19 дек – РИА Новости. Почти 50 тысяч жителей Ингушетии прошли обследование в передвижных медицинских комплексах в 2023 году, сообщила пресс-служба главы региона.
"В 2023 году 47,6 тысячи жителей Ингушетии прошли обследование с помощью передвижных медицинских комплексов. Осмотры проходили как взрослые, так и дети. Мобильное оборудование закуплено в рамках нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках работы по обеспечению доступности современного и качественного медицинского обследования населения с начала года передвижные комплексы совершили больше 1,1 тысячи выездов. Благодаря современному оснащению комплексов специалисты выявили различные заболевания у почти 500 человек, под диспансерное наблюдение взято больше 2 тысяч человек.
"Сейчас мы особое внимание уделяем развитию первичной медико-санитарной помощи: строим больницы, ФАПы и амбулатории в селах. Передвижные медицинские комплексы - это новая волна развития здравоохранения, которая помогает обеспечить медпомощью максимальное количество людей, но главная же их задача - "доставить" диагностику в село, где живет в основном пожилое население. Также это очень удобно для работающего населения, потому как многие откладывают скрининг из-за банального отсутствия времени", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
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Глава Ингушетии: у нас немало достижений во всех сферах
По его словам, в следующем году планируется продолжить реализацию этого проекта и охватить им еще больше жителей региона.
По данным регионального минздрава, передвижные комплексы оснащены аппаратами ИВЛ, кардиографами и передвижной лабораторией, что позволяет выявлять на ранней стадии злокачественные новообразования, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертонию, стенокардию.