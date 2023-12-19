https://ria.ru/20231219/obrushenie-1916633480.html
На химзаводе в нижегородском Дзержинске обрушилась часть трубопровода
На химзаводе в нижегородском Дзержинске обрушилась часть трубопровода - РИА Новости, 19.12.2023
На химзаводе в нижегородском Дзержинске обрушилась часть трубопровода
Часть трубопровода обрушилась на химическом предприятии в нижегородском Дзержинске, пострадал один человек, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T08:58
2023-12-19T08:58
2023-12-19T09:09
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дзержинск (нижегородская область)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Часть трубопровода обрушилась на химическом предприятии в нижегородском Дзержинске, пострадал один человек, сообщает региональное управление МЧС. Инцидент произошел в понедельник в 22.55 (совпадает с мск) на предприятии, расположенном в районе Восточного шоссе. "В результате нарушения технологического процесса произошло разрушение части конструкции трубопровода пара установки по производству перекиси водорода. Площадь разрушения составила 120 квадратных метров. Угроза дальнейшего разрушения отсутствует. Возгорания не произошло", - говорится в сообщении. Отмечается, что погибших нет, пострадал 1 человек, он направлен на амбулаторное лечение. Причины произошедшего устанавливаются. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Дзержинска, "угрозы городу нет".
https://ria.ru/20231215/obrushenie-1916025741.html
дзержинск (нижегородская область)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дзержинск (нижегородская область)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дзержинск (Нижегородская область)
На химзаводе в нижегородском Дзержинске обрушилась часть трубопровода
На химзаводе в Дзержинске обрушилась часть трубопровода, пострадал человек