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На химзаводе в нижегородском Дзержинске обрушилась часть трубопровода - РИА Новости, 19.12.2023
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08:58 19.12.2023 (обновлено: 09:09 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/obrushenie-1916633480.html
На химзаводе в нижегородском Дзержинске обрушилась часть трубопровода
На химзаводе в нижегородском Дзержинске обрушилась часть трубопровода - РИА Новости, 19.12.2023
На химзаводе в нижегородском Дзержинске обрушилась часть трубопровода
Часть трубопровода обрушилась на химическом предприятии в нижегородском Дзержинске, пострадал один человек, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T08:58
2023-12-19T09:09
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дзержинск (нижегородская область)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Часть трубопровода обрушилась на химическом предприятии в нижегородском Дзержинске, пострадал один человек, сообщает региональное управление МЧС. Инцидент произошел в понедельник в 22.55 (совпадает с мск) на предприятии, расположенном в районе Восточного шоссе. "В результате нарушения технологического процесса произошло разрушение части конструкции трубопровода пара установки по производству перекиси водорода. Площадь разрушения составила 120 квадратных метров. Угроза дальнейшего разрушения отсутствует. Возгорания не произошло", - говорится в сообщении. Отмечается, что погибших нет, пострадал 1 человек, он направлен на амбулаторное лечение. Причины произошедшего устанавливаются. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Дзержинска, "угрозы городу нет".
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дзержинск (нижегородская область)
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дзержинск (нижегородская область)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дзержинск (Нижегородская область)
На химзаводе в нижегородском Дзержинске обрушилась часть трубопровода

На химзаводе в Дзержинске обрушилась часть трубопровода, пострадал человек

© МЧС Нижегородской области/TelegramРазрушение части конструкции трубопровода в Нижегородской области
Разрушение части конструкции трубопровода в Нижегородской области
© МЧС Нижегородской области/Telegram
Разрушение части конструкции трубопровода в Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Часть трубопровода обрушилась на химическом предприятии в нижегородском Дзержинске, пострадал один человек, сообщает региональное управление МЧС.
Инцидент произошел в понедельник в 22.55 (совпадает с мск) на предприятии, расположенном в районе Восточного шоссе.
«
"В результате нарушения технологического процесса произошло разрушение части конструкции трубопровода пара установки по производству перекиси водорода. Площадь разрушения составила 120 квадратных метров. Угроза дальнейшего разрушения отсутствует. Возгорания не произошло", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибших нет, пострадал 1 человек, он направлен на амбулаторное лечение.
Причины произошедшего устанавливаются.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Дзержинска, "угрозы городу нет".
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дзержинск (Нижегородская область)
 
 
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