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В России научились применять бифидобактерии для заживления ран - РИА Новости, 19.12.2023
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Наука
 
07:00 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/nauka-1916478405.html
В России научились применять бифидобактерии для заживления ран
В России научились применять бифидобактерии для заживления ран - РИА Новости, 19.12.2023
В России научились применять бифидобактерии для заживления ран
Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) исследовали влияние продуктов вторичного метаболизма бифидобактерий (Bifidobacterium bifidum) на свойства... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T07:00
2023-12-19T07:00
наука
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университетская наука
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общество
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) исследовали влияние продуктов вторичного метаболизма бифидобактерий (Bifidobacterium bifidum) на свойства клеток кожи человека. По их словам, они установили, что эти продукты усиливают процессы заживления порезов и ожогов, и на их основе можно разработать лекарственные спреи и мази. Результаты исследования опубликованы в журнале "Медицинская иммунология".Как рассказали специалисты университета, ключевая роль в заживлении ран принадлежит фибробластам – клеткам кожи, синтезирующим коллаген, эластин, гиалуроновую кислоту и другие важные компоненты, отвечающие за упругость и эластичность кожи. Ученые сегодня активно ищут стимуляторы этих процессов. Было установлено, что на них положительно влияют бифидобактерии (грамположительные анаэробные бактерии, важнейшие представители микрофлоры человека).Сотрудники кафедры микробиологии и НИИ медицинских биотехнологий и биомедицины ТМУ исследовали влияние супернатанта (жидкости, остающейся после осаждения нерастворимых веществ) бифидобактерий (Bifidobacterium bifidum) на свойства фибробластов человека. Они установили, что продукты вторичного метаболизма бифидобактерий усиливают продуцирование эластина и коллагена, а также цитокинов различной направленности, что ускоряет заживление ран.По словам исследователей, продукты вторичного метаболизма бифидобактерий оказывают стрессовое воздействие на клетки кожи, синтезирующие коллаген, и стимулируют разрастание тканей без нежелательных побочных эффектов.&quot;Супернатант Bifidobacterium bifidum можно использовать для ускоренного заживления без рубцов различных ран – от порезов до ожогов. На его основе в перспективе можно разработать различные лекарственные спреи и мази&quot;, – рассказала доцент кафедры микробиологии ТМУ Елена Костоломова.Она отметила, что результаты исследования помогут понять механизмы иммунорегуляторного влияния нормальной микрофлоры человека на процессы репарации и регенерации поврежденных тканей.В будущем ученые продолжат исследовать свойства пробиотических бактерий.
https://ria.ru/20230601/tekhnologiya-1875453549.html
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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму), общество, медицина, здоровье - общество
Наука, Россия, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России (ТМУ), Общество, Медицина, Здоровье - Общество

В России научились применять бифидобактерии для заживления ран

© iStock.com / image_jungleБифидобактерии
Бифидобактерии - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© iStock.com / image_jungle
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) исследовали влияние продуктов вторичного метаболизма бифидобактерий (Bifidobacterium bifidum) на свойства клеток кожи человека. По их словам, они установили, что эти продукты усиливают процессы заживления порезов и ожогов, и на их основе можно разработать лекарственные спреи и мази. Результаты исследования опубликованы в журнале "Медицинская иммунология".
Как рассказали специалисты университета, ключевая роль в заживлении ран принадлежит фибробластам – клеткам кожи, синтезирующим коллаген, эластин, гиалуроновую кислоту и другие важные компоненты, отвечающие за упругость и эластичность кожи. Ученые сегодня активно ищут стимуляторы этих процессов. Было установлено, что на них положительно влияют бифидобактерии (грамположительные анаэробные бактерии, важнейшие представители микрофлоры человека).
Сотрудники кафедры микробиологии и НИИ медицинских биотехнологий и биомедицины ТМУ исследовали влияние супернатанта (жидкости, остающейся после осаждения нерастворимых веществ) бифидобактерий (Bifidobacterium bifidum) на свойства фибробластов человека. Они установили, что продукты вторичного метаболизма бифидобактерий усиливают продуцирование эластина и коллагена, а также цитокинов различной направленности, что ускоряет заживление ран.
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По словам исследователей, продукты вторичного метаболизма бифидобактерий оказывают стрессовое воздействие на клетки кожи, синтезирующие коллаген, и стимулируют разрастание тканей без нежелательных побочных эффектов.
«

"Супернатант Bifidobacterium bifidum можно использовать для ускоренного заживления без рубцов различных ран – от порезов до ожогов. На его основе в перспективе можно разработать различные лекарственные спреи и мази", – рассказала доцент кафедры микробиологии ТМУ Елена Костоломова.

Она отметила, что результаты исследования помогут понять механизмы иммунорегуляторного влияния нормальной микрофлоры человека на процессы репарации и регенерации поврежденных тканей.
В будущем ученые продолжат исследовать свойства пробиотических бактерий.
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