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Мордовия представляет свои достижения на выставке-форуме "Россия"

Мордовия представляет свои достижения на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 19.12.2023

Мордовия представляет свои достижения на выставке-форуме "Россия"

Республика Мордовия развернула на международной выставке-форуме "Россия" масштабную экспозицию о своих социально-экономических достижениях, культуре и... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T18:05

2023-12-19T18:05

2023-12-19T18:05

фото

республика мордовия

республика мордовия

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Республика Мордовия развернула на международной выставке-форуме "Россия" масштабную экспозицию о своих социально-экономических достижениях, культуре и достопримечательностях. Выставка на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. Стенд Мордовии расположен в павильоне №75.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

День Мордовии на выставке "Россия" День Мордовии на выставке "Россия" 2023-12-19T18:05 true PT3M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, республика мордовия