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Мордовия представляет свои достижения на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 19.12.2023
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
18:05 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/mordoviya-1916639493.html
Мордовия представляет свои достижения на выставке-форуме "Россия"
Мордовия представляет свои достижения на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 19.12.2023
Мордовия представляет свои достижения на выставке-форуме "Россия"
Республика Мордовия развернула на международной выставке-форуме "Россия" масштабную экспозицию о своих социально-экономических достижениях, культуре и... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T18:05
2023-12-19T18:05
фото
республика мордовия
республика мордовия
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Республика Мордовия развернула на международной выставке-форуме "Россия" масштабную экспозицию о своих социально-экономических достижениях, культуре и достопримечательностях. Выставка на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. Стенд Мордовии расположен в павильоне №75.
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РИА Новости
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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День Мордовии на выставке "Россия"
День Мордовии на выставке "Россия"
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фото, республика мордовия
Фото, Республика Мордовия, Республика Мордовия

Мордовия представляет свои достижения на выставке-форуме "Россия"

© Фото : Корпорация развития Республики МордовияДень Республики Мордовия на форуме "Россия" на ВДНХ
День Республики Мордовия на форуме Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : Корпорация развития Республики Мордовия
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Республика Мордовия развернула на международной выставке-форуме "Россия" масштабную экспозицию о своих социально-экономических достижениях, культуре и достопримечательностях. Выставка на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. Стенд Мордовии расположен в павильоне №75.
© Фото : Корпорация развития Республики Мордовия

Посетителей выставки ждет знакомство с историей, достижениями и выдающимися людьми региона, а также традициями мордовского народа.

День Республики Мордовия на форуме Россия на ВДНХ

Посетителей выставки ждет знакомство с историей, достижениями и выдающимися людьми региона, а также традициями мордовского народа.

© Фото : Корпорация развития Республики Мордовия
1 из 7
© Фото : Корпорация развития Республики Мордовия

Старт деловой, образовательной и культурной программам, которые регион подготовил к выставке, дали на Дне Республики Мордовия 30 ноября. На торжественной церемонии открытия праздника глава Республики Мордовия Артем Здунов рассказал о достижениях региона, ключевых проектах и траекториях социально-экономического развития.

День Республики Мордовия на форуме Россия на ВДНХ

Старт деловой, образовательной и культурной программам, которые регион подготовил к выставке, дали на Дне Республики Мордовия 30 ноября. На торжественной церемонии открытия праздника глава Республики Мордовия Артем Здунов рассказал о достижениях региона, ключевых проектах и траекториях социально-экономического развития.

© Фото : Корпорация развития Республики Мордовия
2 из 7
© Фото : Корпорация развития Республики Мордовия

Событие, собравшее большое количество гостей, было наполнено яркими впечатлениями и теплыми встречами.

День Республики Мордовия на форуме Россия на ВДНХ

Событие, собравшее большое количество гостей, было наполнено яркими впечатлениями и теплыми встречами.

© Фото : Корпорация развития Республики Мордовия
3 из 7
© Фото : Корпорация развития Республики Мордовия

Представители Мордовии также обсуждают в ходе выставки-форума новые проекты с предпринимателями - многие планируют развивать свой бизнес в регионе.

День Республики Мордовия на форуме Россия на ВДНХ

Представители Мордовии также обсуждают в ходе выставки-форума новые проекты с предпринимателями - многие планируют развивать свой бизнес в регионе.

© Фото : Корпорация развития Республики Мордовия
4 из 7
© Фото : Корпорация развития Республики Мордовия

На выставке уже состоялось подписание ряда важных соглашений о сотрудничестве.

День Республики Мордовия на форуме Россия на ВДНХ

На выставке уже состоялось подписание ряда важных соглашений о сотрудничестве.

© Фото : Корпорация развития Республики Мордовия
5 из 7
© Фото : Корпорация развития Республики Мордовия

Гости выставки поучаствовали в творческих мастер-классах, лекциях. Плетение лаптей, вязание Теньгушевской семицветки, роспись деревянных ложек и приготовление мордовских национальных блюд — все это позволило погрузиться в самобытный мир Мордовии.

День Республики Мордовия на форуме Россия на ВДНХ

Гости выставки поучаствовали в творческих мастер-классах, лекциях. Плетение лаптей, вязание Теньгушевской семицветки, роспись деревянных ложек и приготовление мордовских национальных блюд — все это позволило погрузиться в самобытный мир Мордовии.

© Фото : Корпорация развития Республики Мордовия
6 из 7
© Фото : Корпорация развития Республики Мордовия

Достойным завершением Дня Региона стал гала-концерт "Мы вместе!". Зрители увидели и услышали народные песни, зажигательные танцы, знаменитое мордовское многоголосие.

День Республики Мордовия на форуме Россия на ВДНХ

Достойным завершением Дня Региона стал гала-концерт "Мы вместе!". Зрители увидели и услышали народные песни, зажигательные танцы, знаменитое мордовское многоголосие.

© Фото : Корпорация развития Республики Мордовия
7 из 7

Посетителей выставки ждет знакомство с историей, достижениями и выдающимися людьми региона, а также традициями мордовского народа.

© Фото : Корпорация развития Республики Мордовия
1 из 7

Старт деловой, образовательной и культурной программам, которые регион подготовил к выставке, дали на Дне Республики Мордовия 30 ноября. На торжественной церемонии открытия праздника глава Республики Мордовия Артем Здунов рассказал о достижениях региона, ключевых проектах и траекториях социально-экономического развития.

© Фото : Корпорация развития Республики Мордовия
2 из 7

Событие, собравшее большое количество гостей, было наполнено яркими впечатлениями и теплыми встречами.

© Фото : Корпорация развития Республики Мордовия
3 из 7

Представители Мордовии также обсуждают в ходе выставки-форума новые проекты с предпринимателями - многие планируют развивать свой бизнес в регионе.

© Фото : Корпорация развития Республики Мордовия
4 из 7

На выставке уже состоялось подписание ряда важных соглашений о сотрудничестве.

© Фото : Корпорация развития Республики Мордовия
5 из 7

Гости выставки поучаствовали в творческих мастер-классах, лекциях. Плетение лаптей, вязание Теньгушевской семицветки, роспись деревянных ложек и приготовление мордовских национальных блюд — все это позволило погрузиться в самобытный мир Мордовии.

© Фото : Корпорация развития Республики Мордовия
6 из 7

Достойным завершением Дня Региона стал гала-концерт "Мы вместе!". Зрители увидели и услышали народные песни, зажигательные танцы, знаменитое мордовское многоголосие.

© Фото : Корпорация развития Республики Мордовия
7 из 7
 
Республика МордовияФотоРеспублика Мордовия
 
 
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