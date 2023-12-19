Мордовия представляет свои достижения на выставке-форуме "Россия"
Посетителей выставки ждет знакомство с историей, достижениями и выдающимися людьми региона, а также традициями мордовского народа.
Посетителей выставки ждет знакомство с историей, достижениями и выдающимися людьми региона, а также традициями мордовского народа.
Старт деловой, образовательной и культурной программам, которые регион подготовил к выставке, дали на Дне Республики Мордовия 30 ноября. На торжественной церемонии открытия праздника глава Республики Мордовия Артем Здунов рассказал о достижениях региона, ключевых проектах и траекториях социально-экономического развития.
Старт деловой, образовательной и культурной программам, которые регион подготовил к выставке, дали на Дне Республики Мордовия 30 ноября. На торжественной церемонии открытия праздника глава Республики Мордовия Артем Здунов рассказал о достижениях региона, ключевых проектах и траекториях социально-экономического развития.
Событие, собравшее большое количество гостей, было наполнено яркими впечатлениями и теплыми встречами.
Событие, собравшее большое количество гостей, было наполнено яркими впечатлениями и теплыми встречами.
Представители Мордовии также обсуждают в ходе выставки-форума новые проекты с предпринимателями - многие планируют развивать свой бизнес в регионе.
Представители Мордовии также обсуждают в ходе выставки-форума новые проекты с предпринимателями - многие планируют развивать свой бизнес в регионе.
На выставке уже состоялось подписание ряда важных соглашений о сотрудничестве.
На выставке уже состоялось подписание ряда важных соглашений о сотрудничестве.
Гости выставки поучаствовали в творческих мастер-классах, лекциях. Плетение лаптей, вязание Теньгушевской семицветки, роспись деревянных ложек и приготовление мордовских национальных блюд — все это позволило погрузиться в самобытный мир Мордовии.
Гости выставки поучаствовали в творческих мастер-классах, лекциях. Плетение лаптей, вязание Теньгушевской семицветки, роспись деревянных ложек и приготовление мордовских национальных блюд — все это позволило погрузиться в самобытный мир Мордовии.
Достойным завершением Дня Региона стал гала-концерт "Мы вместе!". Зрители увидели и услышали народные песни, зажигательные танцы, знаменитое мордовское многоголосие.
Достойным завершением Дня Региона стал гала-концерт "Мы вместе!". Зрители увидели и услышали народные песни, зажигательные танцы, знаменитое мордовское многоголосие.
Посетителей выставки ждет знакомство с историей, достижениями и выдающимися людьми региона, а также традициями мордовского народа.
Старт деловой, образовательной и культурной программам, которые регион подготовил к выставке, дали на Дне Республики Мордовия 30 ноября. На торжественной церемонии открытия праздника глава Республики Мордовия Артем Здунов рассказал о достижениях региона, ключевых проектах и траекториях социально-экономического развития.
Событие, собравшее большое количество гостей, было наполнено яркими впечатлениями и теплыми встречами.
Представители Мордовии также обсуждают в ходе выставки-форума новые проекты с предпринимателями - многие планируют развивать свой бизнес в регионе.
На выставке уже состоялось подписание ряда важных соглашений о сотрудничестве.
Гости выставки поучаствовали в творческих мастер-классах, лекциях. Плетение лаптей, вязание Теньгушевской семицветки, роспись деревянных ложек и приготовление мордовских национальных блюд — все это позволило погрузиться в самобытный мир Мордовии.
Достойным завершением Дня Региона стал гала-концерт "Мы вместе!". Зрители увидели и услышали народные песни, зажигательные танцы, знаменитое мордовское многоголосие.