https://ria.ru/20231219/moldaviya-1916776700.html
Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны курсом развития страны
Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны курсом развития страны - РИА Новости, 19.12.2023
Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны курсом развития страны
Более 50% граждан Молдавии недовольны курсом развития республики, считая, что она движется к ситуации, в которой преобладают злоупотребления, цензура и... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T17:44
2023-12-19T17:44
2023-12-19T17:44
в мире
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg
КИШИНЕВ, 19 дек - РИА Новости. Более 50% граждан Молдавии недовольны курсом развития республики, считая, что она движется к ситуации, в которой преобладают злоупотребления, цензура и беззаконие, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного молдавской социологической компанией IMAS. Жителей Молдавии попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали 37%. Недовольны выбранным направлением 58%. Не смогли ответить 5% респондентов. Также участникам опроса предложили выразить мнение по поводу того, куда движется Молдавия. 57% респондентом считают, что к ситуации, в которой преобладают злоупотребления, цензура, отсутствие закона, 36% думают, что к более функциональной демократии, а 7% не определились с ответом. Опрос проводился с 29 ноября по 16 декабря, в нем приняли участие 954 человека. Погрешность составляет 3,2%. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.
https://ria.ru/20231219/moldaviya-1916627254.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8867d75e5cc5eeaef47f43cb7de6305b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны курсом развития страны
Опрос IMAS: 58% жителей Молдавии недовольны курсом развития страны
КИШИНЕВ, 19 дек - РИА Новости.
Более 50% граждан Молдавии недовольны курсом развития республики, считая, что она движется к ситуации, в которой преобладают злоупотребления, цензура и беззаконие, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного молдавской социологической компанией IMAS.
Жителей Молдавии попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали 37%. Недовольны выбранным направлением 58%. Не смогли ответить 5% респондентов. Также участникам опроса предложили выразить мнение по поводу того, куда движется Молдавия. 57% респондентом считают, что к ситуации, в которой преобладают злоупотребления, цензура, отсутствие закона, 36% думают, что к более функциональной демократии, а 7% не определились с ответом.
Опрос проводился с 29 ноября по 16 декабря, в нем приняли участие 954 человека. Погрешность составляет 3,2%.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.
Санду считает, что Россия попытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии