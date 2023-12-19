https://ria.ru/20231219/moldaviya-1916776700.html

Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны курсом развития страны

Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны курсом развития страны - РИА Новости, 19.12.2023

Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны курсом развития страны

Более 50% граждан Молдавии недовольны курсом развития республики, считая, что она движется к ситуации, в которой преобладают злоупотребления, цензура и... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T17:44

2023-12-19T17:44

2023-12-19T17:44

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 19 дек - РИА Новости. Более 50% граждан Молдавии недовольны курсом развития республики, считая, что она движется к ситуации, в которой преобладают злоупотребления, цензура и беззаконие, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного молдавской социологической компанией IMAS. Жителей Молдавии попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали 37%. Недовольны выбранным направлением 58%. Не смогли ответить 5% респондентов. Также участникам опроса предложили выразить мнение по поводу того, куда движется Молдавия. 57% респондентом считают, что к ситуации, в которой преобладают злоупотребления, цензура, отсутствие закона, 36% думают, что к более функциональной демократии, а 7% не определились с ответом. Опрос проводился с 29 ноября по 16 декабря, в нем приняли участие 954 человека. Погрешность составляет 3,2%. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.

https://ria.ru/20231219/moldaviya-1916627254.html

молдавия

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в мире, молдавия