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Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны курсом развития страны - РИА Новости, 19.12.2023
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17:44 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/moldaviya-1916776700.html
Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны курсом развития страны
Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны курсом развития страны - РИА Новости, 19.12.2023
Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны курсом развития страны
Более 50% граждан Молдавии недовольны курсом развития республики, считая, что она движется к ситуации, в которой преобладают злоупотребления, цензура и... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T17:44
2023-12-19T17:44
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 19 дек - РИА Новости. Более 50% граждан Молдавии недовольны курсом развития республики, считая, что она движется к ситуации, в которой преобладают злоупотребления, цензура и беззаконие, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного молдавской социологической компанией IMAS. Жителей Молдавии попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали 37%. Недовольны выбранным направлением 58%. Не смогли ответить 5% респондентов. Также участникам опроса предложили выразить мнение по поводу того, куда движется Молдавия. 57% респондентом считают, что к ситуации, в которой преобладают злоупотребления, цензура, отсутствие закона, 36% думают, что к более функциональной демократии, а 7% не определились с ответом. Опрос проводился с 29 ноября по 16 декабря, в нем приняли участие 954 человека. Погрешность составляет 3,2%. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.
https://ria.ru/20231219/moldaviya-1916627254.html
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РИА Новости
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60
в мире, молдавия
В мире, Молдавия
Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны курсом развития страны

Опрос IMAS: 58% жителей Молдавии недовольны курсом развития страны

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 19 дек - РИА Новости. Более 50% граждан Молдавии недовольны курсом развития республики, считая, что она движется к ситуации, в которой преобладают злоупотребления, цензура и беззаконие, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного молдавской социологической компанией IMAS.
Жителей Молдавии попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали 37%. Недовольны выбранным направлением 58%. Не смогли ответить 5% респондентов. Также участникам опроса предложили выразить мнение по поводу того, куда движется Молдавия. 57% респондентом считают, что к ситуации, в которой преобладают злоупотребления, цензура, отсутствие закона, 36% думают, что к более функциональной демократии, а 7% не определились с ответом.
Опрос проводился с 29 ноября по 16 декабря, в нем приняли участие 954 человека. Погрешность составляет 3,2%.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Санду считает, что Россия попытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии
Вчера, 07:02
 
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