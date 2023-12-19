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Губернатор Малков открыл вторую очередь технопарка в Рязани - РИА Новости, 19.12.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
18:05 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/malkov-1916783420.html
Губернатор Малков открыл вторую очередь технопарка в Рязани
Губернатор Малков открыл вторую очередь технопарка в Рязани - РИА Новости, 19.12.2023
Губернатор Малков открыл вторую очередь технопарка в Рязани
Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в церемонии открытия второй очереди технопарка научно-технологического центра, для работы в котором... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T18:05
2023-12-19T18:05
рязанская область
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 19 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в церемонии открытия второй очереди технопарка научно-технологического центра, для работы в котором отобраны шесть резидентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Технопарк Рязанского инновационного научно-технологического центра является структурным подразделением АО "Корпорация развития Рязанской области". Резиденты получают право на льготную аренду помещений. Площадь уже действующего здания технопарка превышает 7 тысяч квадратных метров. Во вторник состоялось открытие второй очереди технопарка, в церемонии принял участие Павел Малков. Площадь второго здания составляет более 3 тысяч квадратных метров, сообщили в правительстве области. "Сейчас уже отобраны шесть резидентов, которые будут работать в новом корпусе технопарка. Все они будут выпускать инновационную продукцию и будут давать существенный вклад в экономику и области, и страны. Важно, что это именно инновационная продукция, то есть они (резиденты – ред.) будут двигать страну вперед", - рассказал журналистам Павел Малков. По его словам, регион планирует и в дальнейшем вводить "новые подобные площади", так как "формат показал себя успешным и эффективным".
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рязанская область, рязань, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Рязань, Павел Малков

Губернатор Малков открыл вторую очередь технопарка в Рязани

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 19 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в церемонии открытия второй очереди технопарка научно-технологического центра, для работы в котором отобраны шесть резидентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Технопарк Рязанского инновационного научно-технологического центра является структурным подразделением АО "Корпорация развития Рязанской области". Резиденты получают право на льготную аренду помещений. Площадь уже действующего здания технопарка превышает 7 тысяч квадратных метров. Во вторник состоялось открытие второй очереди технопарка, в церемонии принял участие Павел Малков. Площадь второго здания составляет более 3 тысяч квадратных метров, сообщили в правительстве области.
"Сейчас уже отобраны шесть резидентов, которые будут работать в новом корпусе технопарка. Все они будут выпускать инновационную продукцию и будут давать существенный вклад в экономику и области, и страны. Важно, что это именно инновационная продукция, то есть они (резиденты – ред.) будут двигать страну вперед", - рассказал журналистам Павел Малков.
По его словам, регион планирует и в дальнейшем вводить "новые подобные площади", так как "формат показал себя успешным и эффективным".
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Рязанский губернатор сообщил об открытии обновленного Сасовского музея
18 декабря, 19:49
 
Рязанская областьРязанская областьРязаньПавел Малков
 
 
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