https://ria.ru/20231219/livan-1916809564.html
Израильская армия заявила об ударах в ответ на пуски из Ливана
Израильская армия заявила об ударах в ответ на пуски из Ливана - РИА Новости, 19.12.2023
Израильская армия заявила об ударах в ответ на пуски из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала несколько запусков из Ливана по территории страны и нанесла удары по источникам запусков. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T19:50
2023-12-19T19:50
2023-12-19T19:50
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала несколько запусков из Ливана по территории страны и нанесла удары по источникам запусков. "Армия зафиксировала несколько пусков из Ливана в сторону территории Израиля. Армия поразила источники пусков ", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также отметила, что поразила террористическую ячейку в районе мошава Штула на севере Израиля. "Ранее сегодня ВВС Израиля нанесла удар по террористической ячейке в районе Штулы", - заявила армия. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 19 667, были ранены 52 586 человек. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, ливан
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль, Ливан
Израильская армия заявила об ударах в ответ на пуски из Ливана
ЦАХАЛ: армия нанесла удары по источникам запусков из Ливана
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала несколько запусков из Ливана по территории страны и нанесла удары по источникам запусков.
"Армия зафиксировала несколько пусков из Ливана в сторону территории Израиля. Армия поразила источники пусков ", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также отметила, что поразила террористическую ячейку в районе мошава Штула на севере Израиля.
"Ранее сегодня ВВС Израиля нанесла удар по террористической ячейке в районе Штулы", - заявила армия.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 19 667, были ранены 52 586 человек.
Посол в России заявил, что Израиль не стремится вторгаться в Ливан
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Израиль может начать войну с "Хезболлой", считает военный эксперт