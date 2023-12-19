https://ria.ru/20231219/konferentsiya-1916707156.html

В Москве прошла конференция "День Бренда 2023"

В Москве прошла конференция "День Бренда 2023" - РИА Новости, 19.12.2023

В Москве прошла конференция "День Бренда 2023"

Конференция "День Бренда 2023. На перекрестке времен" прошла 12 декабря. Основной темой стало подведение итогов 2023 года и выявление трендов в сфере брендинга, РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:16

2023-12-19T14:16

2023-12-19T14:16

пресс-релизы

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МОСКВА, 19 дек – пресс-служба AdIndex. Конференция "День Бренда 2023. На перекрестке времен" прошла 12 декабря. Основной темой стало подведение итогов 2023 года и выявление трендов в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. В 2023 году для стратегического диалога на площадке встретились руководители компаний-производителей известных брендов и товаров широкого спроса, ведущие рекламодатели, представители рекламных агентств, медийных холдингов и индустрии цифровых маркетинговых коммуникаций. Мероприятие прошло в закрытом формате и состояло из четырех одновременных потоков, в течение которых участники подвели итоги рекламной индустрии в уходящем году, обсудили вопросы, волнующие профессиональное сообщество и вместе определили, какие тренды получат дальнейшее развитие в рекламном бизнесе. Презентации участников "Дня Бренда 2023" и другие материалы конференции доступны в спецпроекте мероприятия, который постепенно будет дополняться. Более сотни топовых представителей индустрии выступили спикерами конференции. Ольга Барская, вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group, выделила шесть подходов к локализации: запуск нового бренда, обновление дизайна существующего бренда, создание зонтичного бренда, вывод суббренда, транслитерация, возвращение прежнего бренда. Российскому рынку нужны новые бренды. К локализации относятся положительно 43% россиян, 46% — нейтрально и только 11% отрицательно. При этом для большого процента населения не имеет значения — российский производитель или иностранный, важен сам бренд. Ксения Ачкасова, исполнительный директор Mediascope, рассказала о медиатрендах 2023 г. Интересно, что 84% населения используют соцсети, Telegram или YouTube хотя бы раз в месяц. 75% посещают эти площадки ежедневно. В топ-5 соцмедиа вошли YouTube, "ВКонтакте", Telegram, TikTok и "Одноклассники". Алексей Толстоган, генеральный директор НРА, отметил, что за последние три года маркетинг изменился сильнее, чем за последние 50 лет, а еще через два года мы его не узнаем. Эксперт рассказал, что ChatGPT собрал 100 млн пользователей за два месяца. Цифровизация смотрения уже меняет медиаландшафт: Connected TV охватывает 8,5 млн телезрителей в месяц (6% населения), Addressable TV — 18,1 млн телезрителей в месяц (12% населения). В среднесрочной перспективе все медиапотребление станет цифровым, а все наши рекламодатели станут диджитальными бизнесами. Изменений в мире довольно много: революция "нового" ИИ, новые медиа и каналы взаимодействия с потребителем, ЕРИР, нейротехнологии. В новых реалиях основными ценностями станут человек, понимание общей картины мира, внутреннее развитие, долгосрочность, бессмертие и популярность. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пресс-релизы