https://ria.ru/20231219/infrastruktura-1916814663.html

В Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

В Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 19.12.2023

В Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Объект инфраструктуры, две линии электропередачи, газопроводы повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областного совета... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T20:29

2023-12-19T20:29

2023-12-19T20:29

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Объект инфраструктуры, две линии электропередачи, газопроводы повреждены в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в Telegram-канале."Никополь… Повреждены… инфраструктурный объект, две линии электропередачи, газопроводы", - написал Лукашук.При этом Лукашук не уточнил, о каком именно инфраструктурном объекте идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231219/vzryvy-1916812669.html

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в мире, днепропетровская область, вооруженные силы украины, украина