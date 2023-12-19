https://ria.ru/20231219/hyundai-1916658127.html
Hyundai Motor продаст завод в Санкт-Петербурге
Hyundai Motor продаст завод в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 19.12.2023
Hyundai Motor продаст завод в Санкт-Петербурге
Временный совет директоров южнокорейской Hyundai Motor одобрил продажу завода в России в Санкт-Петербурге российской компании "Арт-Финанс", окончательные детали РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:08
2023-12-19T11:08
2023-12-19T16:29
санкт-петербург
россия
hyundai genesis
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775837034_0:0:3508:1973_1920x0_80_0_0_f356fefbc7d9609ef6d4db892f48e4c7.jpg
СЕУЛ, 19 дек – РИА Новости. Временный совет директоров южнокорейской Hyundai Motor одобрил продажу завода в России в Санкт-Петербурге российской компании "Арт-Финанс", окончательные детали контракта пока обсуждаются, говорится в заявлении Hyundai Motor.Как говорится в заявлении, временный совет директоров Hyundai Motor 19 декабря одобрил продажу своей "доли" завода в Санкт-Петербурге российской компании "Арт-Финанс"."Hyundai Motor провела временное заседание совета директоров 19 декабря и одобрила продажу доли завода Hyundai Motor Manufacturing Russia (HMMR), расположенного в Санкт-Петербурге, Россия. В настоящее время Hyundai ведет переговоры с российской компанией "Арт-Финанс" о конкретных условиях контракта на продажу доли завода", - говорится в заявлении южнокорейской компании.Тем не менее, сообщается, что Hyundai планирует продолжить предоставлять в России сервисные услуги для уже ранее проданных автомобилей.Отмечается, что завод компании в России не работал с марта прошлого года "из-за последствий" российско-украинского конфликта.Других подробностей сделки пока не сообщается.В мае 2023 года немецкий автомобильный концерн Volkswagen также сообщил о продаже своих российских активов, включая автозавод в Калуге российской компании "Арт-Финанс". Минпромторг России впоследствии заявил, что окажет новому собственнику всестороннюю поддержку для скорейшего перезапуска производственной площадки. Согласно отчету Volkswagen, сумма сделки составила 125 миллионов евро, она не предполагала опцион на обратный выкуп активов.По данным ЕГРЮЛ, "Арт-Финанс" на 99,9% контролирует бывший гендиректор дилера "Авилон" Андрей Павлович. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Авилона", дилер не имеет отношения к ООО "Арт-Финанс".
https://ria.ru/20231215/proizvodstvo-1916097549.html
https://ria.ru/20231207/avtomobili-1914375457.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775837034_678:0:3409:2048_1920x0_80_0_0_0ca8c4c07ef70d2ca2c5e43c4a20af90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, hyundai genesis, авто
Санкт-Петербург, Россия, Hyundai Genesis, Авто
Hyundai Motor продаст завод в Санкт-Петербурге
Hyundai Motor одобрила продажу завода в Санкт-Петербурге компании "Арт-Финанс"
СЕУЛ, 19 дек – РИА Новости. Временный совет директоров южнокорейской Hyundai Motor одобрил продажу завода в России в Санкт-Петербурге российской компании "Арт-Финанс", окончательные детали контракта пока обсуждаются, говорится в заявлении Hyundai Motor.
Как говорится в заявлении, временный совет директоров Hyundai Motor 19 декабря одобрил продажу своей "доли" завода в Санкт-Петербурге российской компании "Арт-Финанс".
"Hyundai Motor провела временное заседание совета директоров 19 декабря и одобрила продажу доли завода Hyundai
Motor Manufacturing Russia (HMMR), расположенного в Санкт-Петербурге, Россия. В настоящее время Hyundai ведет переговоры с российской компанией "Арт-Финанс" о конкретных условиях контракта на продажу доли завода", - говорится в заявлении южнокорейской компании.
Тем не менее, сообщается, что Hyundai планирует продолжить предоставлять в России сервисные услуги для уже ранее проданных автомобилей.
"АвтоВАЗ" может начать производство электрических Lada Niva и Vesta
Отмечается, что завод компании в России не работал с марта прошлого года "из-за последствий" российско-украинского конфликта.
Других подробностей сделки пока не сообщается.
В мае 2023 года немецкий автомобильный концерн Volkswagen также сообщил о продаже своих российских активов, включая автозавод в Калуге российской компании "Арт-Финанс". Минпромторг России впоследствии заявил, что окажет новому собственнику всестороннюю поддержку для скорейшего перезапуска производственной площадки. Согласно отчету Volkswagen, сумма сделки составила 125 миллионов евро, она не предполагала опцион на обратный выкуп активов.
По данным ЕГРЮЛ, "Арт-Финанс" на 99,9% контролирует бывший гендиректор дилера "Авилон" Андрей Павлович. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Авилона", дилер не имеет отношения к ООО "Арт-Финанс".
Путин оценил ситуацию в российской автомобильной отрасли