https://ria.ru/20231219/gosoboronzakaz-1916710428.html

Гособоронзаказ выполнят на уровне 98 процентов, сообщил Путин

Гособоронзаказ выполнят на уровне 98 процентов, сообщил Путин - РИА Новости, 19.12.2023

Гособоронзаказ выполнят на уровне 98 процентов, сообщил Путин

Гособоронзаказ по итогам 2023 года будет выполнен на уровне 98%, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:26

2023-12-19T14:26

2023-12-19T14:26

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Гособоронзаказ по итогам 2023 года будет выполнен на уровне 98%, сообщил президент России Владимир Путин. "Ожидается, что в целом гособоронзаказ по итогам 2023 года будет выполнен на уровне порядка 98%", - сказал он на коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20231219/putin-1916695722.html

россия

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россия, владимир путин