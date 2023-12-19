https://ria.ru/20231219/gosoboronzakaz-1916710428.html
Гособоронзаказ выполнят на уровне 98 процентов, сообщил Путин
Гособоронзаказ выполнят на уровне 98 процентов, сообщил Путин - РИА Новости, 19.12.2023
Гособоронзаказ выполнят на уровне 98 процентов, сообщил Путин
Гособоронзаказ по итогам 2023 года будет выполнен на уровне 98%, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:26
2023-12-19T14:26
2023-12-19T14:26
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Гособоронзаказ по итогам 2023 года будет выполнен на уровне 98%, сообщил президент России Владимир Путин. "Ожидается, что в целом гособоронзаказ по итогам 2023 года будет выполнен на уровне порядка 98%", - сказал он на коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20231219/putin-1916695722.html
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россия, владимир путин
Гособоронзаказ выполнят на уровне 98 процентов, сообщил Путин
Путин: гособоронзаказ по итогам 2023 года будет выполнен на уровне 98%