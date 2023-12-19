https://ria.ru/20231219/gimalai-1916765827.html

Жительница Курской области покорила Гималаи и подняла над ними флаг региона

Жительница Курской области покорила Гималаи и подняла над ними флаг региона - РИА Новости, 19.12.2023

Жительница Курской области покорила Гималаи и подняла над ними флаг региона

Жительница Курской области Наталья Брюховецкая покорила вершину Айленд-Пик в Гималаях и подняла над горой флаг своего региона, сообщило правительство области в... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T17:12

2023-12-19T17:12

2023-12-19T19:27

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ВОРОНЕЖ, 19 дек — РИА Новости. Жительница Курской области Наталья Брюховецкая покорила вершину Айленд-Пик в Гималаях и подняла над горой флаг своего региона, сообщило правительство области в Telegram-канале."Курянка Наталья Брюховецкая подняла флаг Курской области на вершине Айленд-Пик в Гималаях. Ее высота — 6189 метров над уровнем моря", — уточнили в пресс-службе.Власти опубликовали фотографии Натальи, где она стоит на горной вершине с флагом Курской области в руках.По словам альпинистки, восхождение заняло больше семи часов, затем еще четыре часа понадобилось на спуск. "Само восхождение началось в базовом лагере Айленд-Пика на высоте 5100 метров. <…> Первые 700 метров по вертикали проходили через скальный кулуар, дальше на 5800 метров сменили трекинговые ботинки на высотные, надели кошки, обвязки и практически до самой вершины пришлось жумарить (подниматься с помощью механического веревочного устройства. — Прим. ред.)", — приводят слова Натальи в правительстве региона.По ее словам, на маршруте встречались и скальные, и снежные участки, часть из них были очень крутыми.

https://ria.ru/20230831/alpinizm-1893320376.html

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