https://ria.ru/20231219/gimalai-1916765827.html
Жительница Курской области покорила Гималаи и подняла над ними флаг региона
Жительница Курской области покорила Гималаи и подняла над ними флаг региона - РИА Новости, 19.12.2023
Жительница Курской области покорила Гималаи и подняла над ними флаг региона
Жительница Курской области Наталья Брюховецкая покорила вершину Айленд-Пик в Гималаях и подняла над горой флаг своего региона, сообщило правительство области в... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T17:12
2023-12-19T17:12
2023-12-19T19:27
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ВОРОНЕЖ, 19 дек — РИА Новости. Жительница Курской области Наталья Брюховецкая покорила вершину Айленд-Пик в Гималаях и подняла над горой флаг своего региона, сообщило правительство области в Telegram-канале."Курянка Наталья Брюховецкая подняла флаг Курской области на вершине Айленд-Пик в Гималаях. Ее высота — 6189 метров над уровнем моря", — уточнили в пресс-службе.Власти опубликовали фотографии Натальи, где она стоит на горной вершине с флагом Курской области в руках.По словам альпинистки, восхождение заняло больше семи часов, затем еще четыре часа понадобилось на спуск. "Само восхождение началось в базовом лагере Айленд-Пика на высоте 5100 метров. <…> Первые 700 метров по вертикали проходили через скальный кулуар, дальше на 5800 метров сменили трекинговые ботинки на высотные, надели кошки, обвязки и практически до самой вершины пришлось жумарить (подниматься с помощью механического веревочного устройства. — Прим. ред.)", — приводят слова Натальи в правительстве региона.По ее словам, на маршруте встречались и скальные, и снежные участки, часть из них были очень крутыми.
https://ria.ru/20230831/alpinizm-1893320376.html
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Хорошие новости, Курская область, Гималаи, Россия
Жительница Курской области покорила Гималаи и подняла над ними флаг региона
Курянка Наталья Брюховецкая покорила Гималаи и подняла над ними флаг региона