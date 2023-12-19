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Жительница Курской области покорила Гималаи и подняла над ними флаг региона - РИА Новости, 19.12.2023
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
17:12 19.12.2023 (обновлено: 19:27 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/gimalai-1916765827.html
Жительница Курской области покорила Гималаи и подняла над ними флаг региона
Жительница Курской области покорила Гималаи и подняла над ними флаг региона - РИА Новости, 19.12.2023
Жительница Курской области покорила Гималаи и подняла над ними флаг региона
Жительница Курской области Наталья Брюховецкая покорила вершину Айленд-Пик в Гималаях и подняла над горой флаг своего региона, сообщило правительство области в... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T17:12
2023-12-19T19:27
хорошие новости
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гималаи
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ВОРОНЕЖ, 19 дек — РИА Новости. Жительница Курской области Наталья Брюховецкая покорила вершину Айленд-Пик в Гималаях и подняла над горой флаг своего региона, сообщило правительство области в Telegram-канале.&quot;Курянка Наталья Брюховецкая подняла флаг Курской области на вершине Айленд-Пик в Гималаях. Ее высота — 6189 метров над уровнем моря&quot;, — уточнили в пресс-службе.Власти опубликовали фотографии Натальи, где она стоит на горной вершине с флагом Курской области в руках.По словам альпинистки, восхождение заняло больше семи часов, затем еще четыре часа понадобилось на спуск. &quot;Само восхождение началось в базовом лагере Айленд-Пика на высоте 5100 метров. &lt;…&gt; Первые 700 метров по вертикали проходили через скальный кулуар, дальше на 5800 метров сменили трекинговые ботинки на высотные, надели кошки, обвязки и практически до самой вершины пришлось жумарить (подниматься с помощью механического веревочного устройства. — Прим. ред.)&quot;, — приводят слова Натальи в правительстве региона.По ее словам, на маршруте встречались и скальные, и снежные участки, часть из них были очень крутыми.
https://ria.ru/20230831/alpinizm-1893320376.html
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курская область, гималаи, россия
Хорошие новости, Курская область, Гималаи, Россия
Жительница Курской области покорила Гималаи и подняла над ними флаг региона

Курянка Наталья Брюховецкая покорила Гималаи и подняла над ними флаг региона

© Фото : Курская область/TelegramНаталья Брюховецкая подняла флаг Курской области на вершине Айленд-Пик в Гималаях
Наталья Брюховецкая подняла флаг Курской области на вершине Айленд-Пик в Гималаях - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : Курская область/Telegram
Наталья Брюховецкая подняла флаг Курской области на вершине Айленд-Пик в Гималаях
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ВОРОНЕЖ, 19 дек — РИА Новости. Жительница Курской области Наталья Брюховецкая покорила вершину Айленд-Пик в Гималаях и подняла над горой флаг своего региона, сообщило правительство области в Telegram-канале.
«

"Курянка Наталья Брюховецкая подняла флаг Курской области на вершине Айленд-Пик в Гималаях. Ее высота — 6189 метров над уровнем моря", — уточнили в пресс-службе.

Власти опубликовали фотографии Натальи, где она стоит на горной вершине с флагом Курской области в руках.
По словам альпинистки, восхождение заняло больше семи часов, затем еще четыре часа понадобилось на спуск.
«

"Само восхождение началось в базовом лагере Айленд-Пика на высоте 5100 метров. <…> Первые 700 метров по вертикали проходили через скальный кулуар, дальше на 5800 метров сменили трекинговые ботинки на высотные, надели кошки, обвязки и практически до самой вершины пришлось жумарить (подниматься с помощью механического веревочного устройства. — Прим. ред.)", — приводят слова Натальи в правительстве региона.

По ее словам, на маршруте встречались и скальные, и снежные участки, часть из них были очень крутыми.
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