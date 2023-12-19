https://ria.ru/20231219/gazoprovod-1916641330.html

Посол КНР рассказал о ходе обсуждения проекта "Сила Сибири — 2"

Посол КНР рассказал о ходе обсуждения проекта "Сила Сибири — 2" - РИА Новости, 19.12.2023

Посол КНР рассказал о ходе обсуждения проекта "Сила Сибири — 2"

Россия и Китай в настоящее время активно ведут переговоры по техническим и коммерческим вопросам по проекту газопровода "Сила Сибири — 2", а также обсуждают... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T09:44

2023-12-19T09:44

2023-12-19T09:44

экономика

китай

россия

пекин

чжан ханьхуэй

александр новак

си цзиньпин

газпром

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия и Китай в настоящее время активно ведут переговоры по техническим и коммерческим вопросам по проекту газопровода "Сила Сибири — 2", а также обсуждают модель сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что рассчитывает на то, что "Газпром" и китайская CNPC договорятся по контрактным условиям поставок газа по "Силе Сибири — 2" в кратчайшие сроки. "Газопровод "Сила Сибири — 2" чрезвычайно важен для углубления китайско-российского энергетического сотрудничества", - заявил Чжан Ханьхуэй по итогам года и в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, открывающейся в Пекине во вторник. Он отметил, что недавно председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в ходе встречи на полях третьего международном форума "Один пояс, один путь" выразили надежду на скорейшую реализацию проекта газопровода "Сила Сибири — 2". "Насколько мне известно, в данный момент стороны активно ведут переговоры по техническим и коммерческим вопросам, обсуждают модель сотрудничества. Для реализации столь масштабного проекта сторонам требуется тщательное, научное, системное обоснование", - указал он. Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что Китай последовательно выступает за интегрированный подход к сотрудничеству в рамках проекта "Сила Сибири — 2". По его словам, "это связано не только со стремлением распространить сотрудничество с торговли на всю производственную цепочку, но и в большей степени с обширными перспективами на потребительском рынке газа в Китае, желанием выстроить более долгосрочную и устойчивую модель сотрудничества с Россией". "Надеюсь, Россия и Китай будут идти друг другу навстречу, чтобы в кратчайшие сроки добиться конкретных результатов в реализации данного проекта", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20231217/gaz-1916313003.html

https://ria.ru/20231125/gaz-1911815211.html

китай

россия

пекин

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, россия, пекин, чжан ханьхуэй, александр новак, си цзиньпин, газпром, сила сибири — 2