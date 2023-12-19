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Посол КНР рассказал о ходе обсуждения проекта "Сила Сибири — 2" - РИА Новости, 19.12.2023
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09:44 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/gazoprovod-1916641330.html
Посол КНР рассказал о ходе обсуждения проекта "Сила Сибири — 2"
Посол КНР рассказал о ходе обсуждения проекта "Сила Сибири — 2" - РИА Новости, 19.12.2023
Посол КНР рассказал о ходе обсуждения проекта "Сила Сибири — 2"
Россия и Китай в настоящее время активно ведут переговоры по техническим и коммерческим вопросам по проекту газопровода "Сила Сибири — 2", а также обсуждают... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T09:44
2023-12-19T09:44
экономика
китай
россия
пекин
чжан ханьхуэй
александр новак
си цзиньпин
газпром
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия и Китай в настоящее время активно ведут переговоры по техническим и коммерческим вопросам по проекту газопровода "Сила Сибири — 2", а также обсуждают модель сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что рассчитывает на то, что "Газпром" и китайская CNPC договорятся по контрактным условиям поставок газа по "Силе Сибири — 2" в кратчайшие сроки. "Газопровод "Сила Сибири — 2" чрезвычайно важен для углубления китайско-российского энергетического сотрудничества", - заявил Чжан Ханьхуэй по итогам года и в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, открывающейся в Пекине во вторник. Он отметил, что недавно председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в ходе встречи на полях третьего международном форума "Один пояс, один путь" выразили надежду на скорейшую реализацию проекта газопровода "Сила Сибири — 2". "Насколько мне известно, в данный момент стороны активно ведут переговоры по техническим и коммерческим вопросам, обсуждают модель сотрудничества. Для реализации столь масштабного проекта сторонам требуется тщательное, научное, системное обоснование", - указал он. Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что Китай последовательно выступает за интегрированный подход к сотрудничеству в рамках проекта "Сила Сибири — 2". По его словам, "это связано не только со стремлением распространить сотрудничество с торговли на всю производственную цепочку, но и в большей степени с обширными перспективами на потребительском рынке газа в Китае, желанием выстроить более долгосрочную и устойчивую модель сотрудничества с Россией". "Надеюсь, Россия и Китай будут идти друг другу навстречу, чтобы в кратчайшие сроки добиться конкретных результатов в реализации данного проекта", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20231217/gaz-1916313003.html
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экономика, китай, россия, пекин, чжан ханьхуэй, александр новак, си цзиньпин, газпром, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Россия, Пекин, Чжан Ханьхуэй, Александр Новак, Си Цзиньпин, Газпром, Сила Сибири — 2
Посол КНР рассказал о ходе обсуждения проекта "Сила Сибири — 2"

Россия и Китай обсуждают технические вопросы по проекту "Сила Сибири — 2"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири"
Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири". Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия и Китай в настоящее время активно ведут переговоры по техническим и коммерческим вопросам по проекту газопровода "Сила Сибири — 2", а также обсуждают модель сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что рассчитывает на то, что "Газпром" и китайская CNPC договорятся по контрактным условиям поставок газа по "Силе Сибири — 2" в кратчайшие сроки.
"Газопровод "Сила Сибири — 2" чрезвычайно важен для углубления китайско-российского энергетического сотрудничества", - заявил Чжан Ханьхуэй по итогам года и в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, открывающейся в Пекине во вторник.
Он отметил, что недавно председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в ходе встречи на полях третьего международном форума "Один пояс, один путь" выразили надежду на скорейшую реализацию проекта газопровода "Сила Сибири — 2".
Александр Новак на выставке-форуме Россия на ВДНХ в Москве
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"Насколько мне известно, в данный момент стороны активно ведут переговоры по техническим и коммерческим вопросам, обсуждают модель сотрудничества. Для реализации столь масштабного проекта сторонам требуется тщательное, научное, системное обоснование", - указал он.
Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что Китай последовательно выступает за интегрированный подход к сотрудничеству в рамках проекта "Сила Сибири — 2".
По его словам, "это связано не только со стремлением распространить сотрудничество с торговли на всю производственную цепочку, но и в большей степени с обширными перспективами на потребительском рынке газа в Китае, желанием выстроить более долгосрочную и устойчивую модель сотрудничества с Россией".
"Надеюсь, Россия и Китай будут идти друг другу навстречу, чтобы в кратчайшие сроки добиться конкретных результатов в реализации данного проекта", - добавил дипломат.
Логотип компании ПАО Газпром нефть - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
"Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири"
25 ноября, 14:51
 
ЭкономикаКитайРоссияПекинЧжан ХаньхуэйАлександр НовакСи ЦзиньпинГазпромСила Сибири — 2
 
 
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