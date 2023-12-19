https://ria.ru/20231219/gastroturizm-1916577189.html

Эксперты рассказали о новых трендах в гастротуризме

Эксперты рассказали о новых трендах в гастротуризме - РИА Новости, 19.12.2023

Эксперты рассказали о новых трендах в гастротуризме

Эксперты рассказали, почему туристам обязательно предлагать местные блюда и напитки, сообщает пресс-служба II Всероссийского форума "Развитие делового туризма в РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T02:59

2023-12-19T02:59

2023-12-19T02:59

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, почему туристам обязательно предлагать местные блюда и напитки, сообщает пресс-служба II Всероссийского форума "Развитие делового туризма в регионах России" в Санкт-Петербурге.Во время мероприятия состоялась сессия "Гастрономическая идентичность как точка роста территории в приеме деловых гостей". Организатором и модератором выступил Леонид Гелибтерман, член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета по гастрономическому туризму, президент Международного эногастрономического центра в Москве.Генеральный директор гостиницы "Амбассадор Калуга", глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Калужской Области Ирина Мельникова рассказала, как ее команда одной из первых в регионе начала организовывать гастрономические туры."Ведь любой регион нужно попробовать на вкус. Казалось бы, что необычного есть в Калуге? Оказывается, крыжовниковое вино поставлялось к императорскому двору, о вкуснейших моченых яблоках ходят легенды", – рассказала Мельникова.Арт-директор ресторанов под международным знаком качества Ginza Project Татьяна Иванова отметила, что новый тренд сегодня – это веганское меню. А в связи с последними событиями в мире в винной карте – все больше российских напитков и настойки из морошки.Рассказала Татьяна Иванова и о том, что сама подача блюд порой превращается в театрализованное действо, чтобы гости хотели вернуться.Директор спа-отеля "Ольга" (ООО "ГРИН") в поселке Шерегеш Кемеровской области Наталья Ивушкина отметила, что все больше MICE-мероприятий проходит с проведением кулинарных мастер-классов из локальных продуктов. "Шорцы – коренная народность Кемеровской области – охотники и рыбаки. Именно на рыбе, мясе и овощах основана локальная кухня. Гости отеля, уезжая домой, рассказывают о ней, особенно хвалят кедровую кашу", – отметила она.Заместитель директора Дербентского музея-заповедника Вадим Кулиев процитировал Эриха Марию Ремарка: "Город кажется человеку чужим, пока он в нем не поест и не выпьет". Дагестан сегодня предлагает разнообразные туры, но эногастрономический туризм пользуется особым спросом.Бренд-шеф ресторана "Сан-Марино" в Петропавловске-Камчатском Антон Сальников рассказал, что в их заведении гостям показывают гастрономический театр: знакомят с культурой малых народов Севера, адаптируя их рецепты. Также "Сан-Марино" устраивает специальные экспедиции для гурманов, в частности, на Командорские острова, к алеутам.Спикеры сессии сошлись во мнении, что именно гастрономическая идентичность того или иного региона открывает новые возможности для развития территорий.

https://ria.ru/20230818/kamchatka-1890551893.html

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