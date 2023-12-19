https://ria.ru/20231219/elektroset-1916771408.html
Тюменская область усилится в развитии распределительной электросети
Тюменская область усилится в развитии распределительной электросети - РИА Новости, 19.12.2023
Тюменская область усилится в развитии распределительной электросети
Правительство Тюменской области утвердило стратегическую программу усиления и развития региональной распределительной электросети, согласно которой... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T17:33
2023-12-19T17:33
2023-12-19T17:33
тюменская область
тюменская область
тюмень
тюменский район
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 19 дек – РИА Новости. Правительство Тюменской области утвердило стратегическую программу усиления и развития региональной распределительной электросети, согласно которой территориальным сетевым организациям с 2023 по 2027 год рекомендовано реализовать ряд мероприятий по повышению надежности энергоснабжения населенных пунктов, сообщает пресс-служба главы региона. "Программа усиления и развития распределительной электрической сети уровня напряжения 0,4-10 кВ утверждена. ...Территориальным сетевым организациям рекомендуется с 2023 по 2027 год реализовывать мероприятия по превентивному развитию и усилению действующей распределительной сети в рамках своих инвестиционных программ в Тюмени, Тюменском районе и других муниципалитетах", – указано в сообщении. Программа содержит перечень конкретных мероприятий, касающихся не только населенных пунктов, но и садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ и территорий перспективной застройки. "Главная цель региональной и муниципальной власти, энергетиков – надежно обеспечить тюменцев электроэнергией в любое время года и при любой погоде. Будем над этим работать. Держу ситуацию на постоянном личном контроле", – цитирует слова губернатора Александра Моора пресс-служба. Отмечается, что с 2018 по 2022 год выработка электрической энергии в регионе увеличилась на 15%, потребление возросло на 19%, в том числе за счет развития индивидуального жилищного строительства. При реализации региональной программы отдельные мероприятия могут быть откорректированы с учетом потребности в обеспечении надежного электроснабжения потребителей и уточнения прогнозных объемов потребления электроэнергии.
https://ria.ru/20231219/turisty-1916690879.html
https://ria.ru/20231213/bezopasnost-1915586245.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, тюмень, тюменский район, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Тюмень, Тюменский район, Александр Моор
Тюменская область усилится в развитии распределительной электросети
Тюменская область усилится в развитии распределительной электросети
ТЮМЕНЬ, 19 дек – РИА Новости. Правительство Тюменской области утвердило стратегическую программу усиления и развития региональной распределительной электросети, согласно которой территориальным сетевым организациям с 2023 по 2027 год рекомендовано реализовать ряд мероприятий по повышению надежности энергоснабжения населенных пунктов, сообщает пресс-служба главы региона.
"Программа усиления и развития распределительной электрической сети уровня напряжения 0,4-10 кВ утверждена. ...Территориальным сетевым организациям рекомендуется с 2023 по 2027 год реализовывать мероприятия по превентивному развитию и усилению действующей распределительной сети в рамках своих инвестиционных программ в Тюмени
, Тюменском районе и других муниципалитетах", – указано в сообщении.
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Программа содержит перечень конкретных мероприятий, касающихся не только населенных пунктов, но и садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ и территорий перспективной застройки.
"Главная цель региональной и муниципальной власти, энергетиков – надежно обеспечить тюменцев электроэнергией в любое время года и при любой погоде. Будем над этим работать. Держу ситуацию на постоянном личном контроле", – цитирует слова губернатора Александра Моора
пресс-служба.
Отмечается, что с 2018 по 2022 год выработка электрической энергии в регионе увеличилась на 15%, потребление возросло на 19%, в том числе за счет развития индивидуального жилищного строительства. При реализации региональной программы отдельные мероприятия могут быть откорректированы с учетом потребности в обеспечении надежного электроснабжения потребителей и уточнения прогнозных объемов потребления электроэнергии.
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