https://ria.ru/20231219/elektroset-1916771408.html

Тюменская область усилится в развитии распределительной электросети

Тюменская область усилится в развитии распределительной электросети - РИА Новости, 19.12.2023

Тюменская область усилится в развитии распределительной электросети

Правительство Тюменской области утвердило стратегическую программу усиления и развития региональной распределительной электросети, согласно которой... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T17:33

2023-12-19T17:33

2023-12-19T17:33

тюменская область

тюменская область

тюмень

тюменский район

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 19 дек – РИА Новости. Правительство Тюменской области утвердило стратегическую программу усиления и развития региональной распределительной электросети, согласно которой территориальным сетевым организациям с 2023 по 2027 год рекомендовано реализовать ряд мероприятий по повышению надежности энергоснабжения населенных пунктов, сообщает пресс-служба главы региона. "Программа усиления и развития распределительной электрической сети уровня напряжения 0,4-10 кВ утверждена. ...Территориальным сетевым организациям рекомендуется с 2023 по 2027 год реализовывать мероприятия по превентивному развитию и усилению действующей распределительной сети в рамках своих инвестиционных программ в Тюмени, Тюменском районе и других муниципалитетах", – указано в сообщении. Программа содержит перечень конкретных мероприятий, касающихся не только населенных пунктов, но и садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ и территорий перспективной застройки. "Главная цель региональной и муниципальной власти, энергетиков – надежно обеспечить тюменцев электроэнергией в любое время года и при любой погоде. Будем над этим работать. Держу ситуацию на постоянном личном контроле", – цитирует слова губернатора Александра Моора пресс-служба. Отмечается, что с 2018 по 2022 год выработка электрической энергии в регионе увеличилась на 15%, потребление возросло на 19%, в том числе за счет развития индивидуального жилищного строительства. При реализации региональной программы отдельные мероприятия могут быть откорректированы с учетом потребности в обеспечении надежного электроснабжения потребителей и уточнения прогнозных объемов потребления электроэнергии.

https://ria.ru/20231219/turisty-1916690879.html

https://ria.ru/20231213/bezopasnost-1915586245.html

тюменская область

тюмень

тюменский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

тюменская область, тюмень, тюменский район, александр моор